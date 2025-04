Cadono dal tetto di un capannone: 14enne muore, 13enne gravissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel tardo pomeriggio due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 10 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È accaduto nel lungomare San Vito, vicino al Mahara Hotel. Uno dei due giovani, un quattordicenne, Leonardo Titone, è morto sul colpo, mentre l’altro di 13 anni, della comunità tunisina mazarese, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul tetto era salito anche un terzo ragazzino, rimasto illeso.

I minorenni erano entrati sul tetto dell'edificio, un ex stabilimento vinicolo chiuso dagli anni Settanta, nonostante vi fossero diversi cartelli di divieto ed una recinzione. Forse per gioco o per sfida sono saliti sul tetto, cadendo poi giù.

Secondo il racconto di alcuni testimoni i ragazzini insieme ad altri giovani si trovavano nel parcheggio davanti al casolare quando, a un certo punto, si sarebbero addentrati nella struttura. Poi la tragedia, con il tetto che all'improvviso ha ceduto. Sono stati gli amici a lanciare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine.

Più tardi anche il padre della vittima, distrutto dal dolore. Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci: "È una tragedia terribile, avvenuta per un gioco inconcepibile, tutta la nostra comunità è sotto choc per ciò che è accaduto".