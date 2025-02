Salerno, camion perde carico e travolge dei ciclisti: un morto e un ferito

Ascolta ora 00:00 00:00

È grave il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto in mattinata in via Fra' Generoso a Salerno. Un camion ha perso il suo carico di ecoballe, che ha travolto un gruppetto di ciclisti diretti sulla carreggiata in senso opposto, uccidendo una persona e ferendone un'altra, ricoverata in condizioni critiche all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona nel capoluogo di provincia campano. A perdere la vita è stato un ciclista di 49 anni, originario di Caserta. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco, i poliziotti e gli agenti della polizia locale.

Un carico di ecoballe ha travolto i ciclisti

Secondo una prima ricostruzione, un autocarro in transito ha perso parte del carico di materiale che trasportava, travolgendo un gruppo di persone in bici sulla corsia opposta. Quel tratto di strada è in discesa e molto pericoloso e la visuale non è perfetta. Probabilmente i ciclisti non si sono resi conto subito delle balle di rifiuti che si erano staccate dal camion. Immediato l'arrivo dei soccorritori. I pompieri sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei ciclisti non c'è stato nulla da fare. Un'altra persona che transitava in strada in quel momento è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio salernitano. Al momento la strada è chiusa al transito delle autovetture in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Una strada maledetta

Non è la prima volta che in via Fra' Generoso si verificano incidenti.

Abitualmente in quel tratto di strada circolano Tir e mezzi pesanti rendendo il transito ancora più difficoltoso. I ciclisti amatoriali spesso la utilizzano per le loro passeggiate, dato che l'arteria conduce allamostrando un panorama mozzafiato.