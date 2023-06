Campania, aumentano i prezzi dei ticket del trasporto pubblico: è colpa dell’inflazione

L’inflazione si fa sentire in Campania anche sui prezzi dei biglietti dei trasporti pubblici. Autobus, metropolitana, circumvesuviana e funicolare subiranno, a partire dalle prossime settimane, un sensibile aumento che peserà sulle tasche dei pendolari napoletani e dell’intera regione. Il provvedimento è stato adottato in base al decreto dirigenziale 103 del 23 giugno che regola i costi dei ticket del servizio di trasporto pubblico all’inflazione, arrivata a maggio 2023 alla percentuale del 7,6%.

L’aumento dei prezzi dei biglietti

In particolare, come riporta il quotidiano Fanpage, il biglietto di corsa singola UrbanoNA1 aumenterà da 1,20 a 1,30 euro entro l’estate. Il ticket giornaliero, invece, passerà da 4,20 a 4,50 euro, l'integrato da 5,10 a 5,40 euro. Il tagliando Na2 utilizzato per i collegamenti da Pozzuoli a Napoli, aumenterà da 2,50 a 2,60 euro.

In crescita anche metro e circumvesuviana

Anche l’Eav alzerà i prezzi dei biglietti di metro, cumana e circumvesuviana. Il ticket Na5 subirà un incremento da 4,20 a 4,60 euro. Il titolo di viaggio Sa1, che garantisce la corsa singola sul bus a Salerno, da 1,20 a 1,30 euro. Il biglietto corsa sola andata della funivia del Faito aumenterà da 5,50 a 6,50 euro. Il ticket andata e ritorno, invece, da 8 a 9,50 euro. Non dovrebbero subire variazioni, invece, i costi degli abbonamenti mensili e annuali, che non sono stati inseriti, al momento, nella tabella del nuovo tariffario.

Maggiori rincari sulle isole

L’incremento maggiore, in ogni caso, si registrerà a Capri e Ischia. Sull’isola dei Faraglioni il ticket dell'Atc corsa singola passerà da 2,20 a 2,40 euro; il giornaliero da 6,50 a 7,20 euro. A Ischia il biglietto corsa singola aumenterà da 1,50 a 1,70 euro, l'orario da 1,80 a 2,10 euro, il giornaliero da 4,50 a 5,10 euro.