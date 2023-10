Campi Flegrei, riparte lo sciame sismico: cosa può succedere

Anche questa mattina, seppur con un'intensità con bassa magnitudo (2.2) un nuovo sciame sismico ha interessato l'area dei Campi Flegrei: dopo qualche giorno di pausa, quindi, i tremori della terra sono all'ordine del giorno e rientrano nella nuove serie di scosse iniziate il 16 ottobre quando si è registrata la magnitudo più alta di quest'ultimo periodo e pari a una magnitudo di 3.6.

Cosa succede nell'area

" Prosegue la risalita di gas ed il sollevamento del suolo associato a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi ", ha dichiarato all'Ansa il prof. Mauro Di Vito, Direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La fuoriuscita di gas è tale che quotidianamente " registriamo tra le 3mila e le 4mila tonnellate di CO2 emesse ogni giorno ", sottolinea l'esperto. Come detto, queste scosse rientrano in quello che gli esperti chiamano "nuovo sciame sismico" ripartico con la scossa più forte di tre giorni fa.

Da settembre a oggi, in pratica, sono stati pochi gli eventi con magnitudo superiore a 3.0 la più forte delle quali di quattro punti della scala Richter avvenuta il 2 ottobre scorso poco dopo le 22. " Gli eventi di questa intensità sono stati pochissimi - ha sottolineato Di Vito - la stragrande maggioranza sono al di sotto della magnitudo 2.0, in tutto registriamo circa un migliaio di scosse al mese ". L'ottima notizia, quindi, rimane l'assenza del magna che non risale verso la superficie: in quel caso si verificherebbe la condizione di maggiore pericolosità per l'area che conta quasi un milione di abitanti.

L'Ingv ha spiegato che grazie ai moderni sistemi di monitoraggio ci si renderebbe subito conto di un'evoluzione differente da quella di adesso: eventuali aumenti di temperatura delle rocce, il suolo più deformato ma anche accelerazioni nella gravità potrebbero far temere il peggio che, ad oggi, non c'è. Le numerose scosse di terremoto sono quindi dovute unicamente al rilascio di energia e dei gas dal sottosuolo.

Il "Modello Ischia"