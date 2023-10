Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto: gente in strada

Una nuova forte scossa di terremoto si è avvertita alle 22.08 nella zona dei Campi Flegrei, dove da giorni prosegue uno sciame sismico, e a Napoli. Per la paura diverse persone si stanno riversando in strada.

In base ai primi dati diffusi dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto una magnitudo di 4.0 ed è avvenuto ad una profondità di 3 chilometri. L’epicentro nella zona dei Pisciarelli.

Come spesso avviene in questi casi sui social la notizia è rimbalzata con numerosi utenti che stanno segnalando l’accaduto su Twitter attraverso l’hashtag "terremoto", attualmente al primo posto tra le tendenze. Sul popolare social network c’è chi ha scritto se questo non è il caso di preoccuparsi seriamente.

Il terremoto, che secondo alcuni cittadini raggiunti telefonicamente da ilgiornale.it è durato molti secondi, è stato avvertito in maniera netta in varie zone di Napoli, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e a Chiaia e Fuorigrotta e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Al momento non si hanno di segnalazioni di danni e di feriti. Cresce, però, la paura nella popolazione.

Il Comune di Pozzuoli, la località più vicina all'epicentro del sisma, ha pubblicato nella sua pagina Facebook un avviso in cui si invita la popolazione a segnalare eventuali "danni o disagi" al comando della Polizia municipale. Nel comunicato si spiega che "l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare" di 4, con variazioni in più o in meno di 0.3. "L'evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km", sempre con la stessa magnitudo. Nel messaggio si spiega che il Comune, insieme alla Protezione Civile , "segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Il centralino dei vigili del fuoco di Napoli è stato sommerso dalle telefonate di centinaia di cittadini spaventati.

Paura ed esasperazione tra la gente di Pozzuoli che è scesa in strada dopo la scossa di terremoto. "Non ci dicono la verità", afferma una donna, come riporta l’Ansa, sostenendo che la stima di magnitudo indicata dall’Ingv sia sottostimata. "Mi sembrava che casa crollasse", ha detto un altro. "C'è solo grande spavento, la gente è scesa in strada. Al momento abbiamo una segnalazione di una caduta di calcinacci ad Agnano, nella zona che rientra nel comune di Napoli. Stiamo facendo tutte le verifiche", ha riferito all'Adnkronos il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

in aggiornamento