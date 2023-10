﻿Campi Flegrei, nuove scosse nelle ultime ore: la terra continua a tremare

Una nuova scossa di terremoto, che si aggiunge a quelle segnalate ieri nella stessa area che già lo scorso mese era finita alla ribalta nazionale, destando preoccupazione. La terra continua insomma a tremare nei Campi Flegrei, stando se non altro alle ultime rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Proprio stamani l'Ingv ha infatti rilevato movimenti: l'ultima scossa, in ordine cronologico, è stata avvertita oggi poco dopo le 12.30, con una potenza di magnitudo 3.6. L'epicentro è stato localizzato dalla sala operativa dell'istituto nella zona del Napoletano compresa fra i Campi Flegrei e Pozzuoli, ad una profondita di circa 2 km. Un movimento tellurico avvertito distintamente anche da parte della popolazione, stando se non altro alle segnalazioni sui social network.

Ma stando a quanto riporta la stampa campana, quella odierna sarebbe stata come detto solo l'ultima scossa in ordine cronologico ad aver interessato i Campi Flegrei, visto che già ieri era tornata l'allerta a causa di sue scosse "minori". La prima, di magnitudo 1.4 sarebbe infatti stata segnalata sempre dall'Ingv nel pomeriggio, alle 16:28. E la seconda, di magnitudo 1.9, era stata avvertita a qualche ora di distanza (alle 19.57, per l'esattezza). Quest'ultima sarebbe stata localizzata a 2 km di profondità, in corrispondenza dell'uscita di una tangenziale. Si tratterebbe di fenomeni indotti dal bradisismo, secondo quanto già fatto sapere in precedenza dagli esperti. E queste ultime tre scosse erano a quanto sembra state "annunciate": Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, aveva dichiarato lo scorso 12 ottobre di aspettarsi altri movimenti dopo aver notato " un aumento della velocità di sollevamento del suolo della caldera" .