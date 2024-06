Pisa, litiga col candidato sindaco di centrodestra e poi lo investe

Ascolta ora 00:00 00:00

Investito con l'auto da un sostenitore della lista avversaria, a seguito di un diverbio. Questa la storia che arriva dalla Toscana e che ha per protagonista Matteo Arcenni, candidato sindaco di una lista civica vicina al centrodestra alle amministrative di Terricciola. Una vicenda concretizzatasi ieri, all'esterno di uno dei seggi elettorali allestiti sul territorio comunale del paese situato in provincia di Pisa, e che promette di far discutere a lungo. "Sono deluso e spaventato. So bene cosa è successo e fortunatamente c'erano almeno una decina di testimoni che hanno assistito alla scena. Quell'uomo mi ha prima fotografato e poi investito - le dichiarazioni di Arcenni rilasciate dal pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera, riportate stamani dal quotidiano Il Tirreno - per il momento non intendo rilasciare altre dichiarazioni per non inquinare il clima elettorale. Mi riserverò di agire nelle sedi opportune nei prossimi giorni".

Ecco, ma cos'è successo? Va detto che sul caso stanno ancora indagando i militari dell'Arma, per fare definitiva chiarezza. Stando a quel che riporta il quotidiano livornese sulla base dei primi riscontri, tutto è iniziato ieri da un confronto fra il candidato di "Terricciola Sicura", e una persona vicina al suo concorrente (il sindaco uscente Mirko Bini della lista "Unione Democratica", vicina al centrosinistra). Questa persona si sarebbe avvicinata in auto ad Arcenni e ad alcune persone accanto a lui, all'uscita del seggio. Ed avrebbe scattato loro alcune foto, in quanto da lui reputati cittadini vicini alla lista di centrodestra e che (a suo dire) non avrebbero potuto trovarsi in quel posto ad urne aperte. Un'iniziativa che avrebbe fatto nascere un alterco, con il sostenitore di Unione Democratica che ad un certo punto (dopo esser stato a suo dire " aggredito verbalmente" ) avrebbe compiuto per allontanarsi un'inversione "a U" con l'auto nella strada che porta al centro del paese.

Arcenni gli si sarebbe avvicinato per fargli presente la pericolosità della manovra che stava compiendo in quel punto, ma l'automobilista avrebbe proseguito comunque. E a quel punto si sarebbe concretizzato l'impatto: sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell'ordine, con Arcenni trasportato in pronto soccorso per ricevere le cure del caso. " Arcenni si è buttato sotto la mia macchina - la dichiarazione dell'automobilista al Tirreno, che appare non priva di tratti surreali - e io stavo andando piano" . L'investito ha a quanto pare riportato una forte contusione al ginocchio.

"Non commento e non mi esprimo

per fortuna molte persone hanno visto coi loro occhi cosa è accaduto a Terricciola grazie per i tantissimi messaggi di vicinanza. Poteva andare peggio. É andata bene".

- ha scritto nelle scorse ore sulla propria pagina Facebook il diretto interessato, tranquillizzando i propri sostenitori sulle sue condizioni -Nei prossimi giorni potrebbero però esserci ulteriori sviluppi.