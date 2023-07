“Candy World Experience” per immergersi nel magico mondo delle caramelle

Alle porte di Milano, presso Il Centro di Arese, Candy World Experience, per tuffarsi nel mondo delle caramelle, tra svago e intrattenimento, fantastiche scenografie dai colori vivaci, per grandi e piccini, aperta tutti i giorni, da lunedì a giovedì ore 11-20, ultimo ingresso alle 19.00; da venerdì a domenica, ore 10-21, ultimo ingresso alle 20.00; accesso gratuito ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Le fondatrici di questa meraviglia sono le stesse designer di Museum Of Dreamers, Giulia ed Elena Sella di Postology, un’agenzia creativa specializzata nella creazione di eventi che offrono esperienze immersive ed emozionali, tra arte, design e tecnologia. La creazione della Candy World Experience è stata possibile grazie anche ai finanziamenti forniti da Il Centro di Arese, che hanno permesso la promozione e la realizzazione di tutti gli spazi.

Una mostra immersiva che coinvolge tutti i sensi, dodici suggestive installazioni, un’incredibile esperienza multisensoriale, magica, unica, all’insegna del divertimento e dell’innovazione tecnologica; momenti di buonumore, di spensierata allegria che le dolci caramelle sanno dare. La visita può durare circa un’ora ma anche quanto si desidera e, alla fine del percorso, ci aspetta una caramella vera da gustare. Ritorniamo tutti bambini, nel tuffarsi e nuotare in una piscina piena di marshmallow, meravigliarsi davanti a giganteschi chupa chups, percorrere magici tunnel che ci portano a foreste di macarones e altre dolcezze, un vero paradiso per i golosi.

Installazioni come “Lollipop Forest & Candy House”, un percorso immersivo, una foresta di lollipop e caramelle giganti che termina in una casetta di pan di zenzero, per sentirti dentro una favola; “Sweet Playground”, installazioni a tema candy con cui interagire e divertirsi; “Bubblegum Room”, un ambiente immersivo in cui interagire con le bubblegum; “Gummy Bear Tunnel & Virtual Room", una installazione artistica, una esperienza da sogno, un tunnel a forma di orso gommoso che conduce in un mondo surreale, magico; “Candy Stickers Home”, la stanza scenografica in cui i visitatori contribuiscono all’allestimento posizionando stickers dove preferiscono; “Sweet Dreams”, una installazione di soffici nuvole, cuscini pastello e peluche a forma di candy, la stanza in cui sognare; “Candy Art Gallery”, le opere più iconiche della storia dell'arte reinterpretate in chiave candy; “Confetti Castle”, un morbido castello dove circondarsi di coriandoli colorati; “Gummy Dispenser”, per assaggiare dopo aver scoperto quanto sia magico il mondo delle caramelle; “Smell Test”, dove annusi e provi a riconoscere la fragranza della caramella; e molto altro ancora.

Le caramelle deliziano il palato fin dai tempi antichi, come barrette di zucchero di canna, le canna mellis, all’epoca delle Crociate, ben presto diventata calamellus e oggi caramella, mentre Candy deriva dall’indiano Khanda. Una storia che nei secoli le vede dapprima come cura del mal di gola nel Medioevo, poi solo alla portata dei ricchi nobili per il costo e la rarità dello zucchero, fino ad arrivare all’industrializzazione, nell’Ottocento, con le tecniche di estrazione e di produzione delle caramelle, in seguito essere consumata abitualmente e quotidianamente. Oggi ne esistono di tutte le fogge, le colorazioni e i gusti, da quelle più dure alle più morbide e gommose, alle cingomme, anche con l’aggiunta di vitamine e il cuore di intenso ripieno; le Rossana dalla riconoscibile carta rossa, le Sperlari nel celebre cofanetto, le pastiglie Leone dalla particolarissima scatola di design, le Galatine al gusto di latte, le Golia, le Selz Soda con l’effetto frizzantino, le Morositas, le Toffee Elah dall’inconfondibile carta gialla e rossa, e numerosissime altre dolcezze.