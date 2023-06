Cannavaro tra promessa mantenuta e "scalata" in bici per beneficenza

Una promessa mantenuta e un impegno benefico da portare a termine nell’immediato. Sono giorni davvero intensi per l’ex calciatore Fabio Cannavaro che ancora oggi è uno dei protagonisti del mondo del calcio, seppur non più dal campo ma dalla panchina in qualità di allenatore. Questa volta, però, il campione del mondo 2006 ha messo da parte il pallone per salire in bicicletta.

Innanzitutto la promessa mantenuta legata alla conquista dello scudetto del Napoli: percorrere la distanza tra Roma e Napoli in bicicletta. "Roma-Napoli il ritorno… e scommessa scudetto pagata. 254km , 6h 55m 37 di media" , ha scritto l'allenatore napoletano su Instagram. Nella foto si vede Cannavaro, in tenuta ciclistica con tanto di casco, in diversi momenti della sua pedalata. Le immagini hanno catturato decine di migliaia di like e numerosi commenti, tra i quali quelli decisamente scherzosi degli ex calciatori Luca Toni e Simone Perrotta.

Ma vi è un altro appuntamento per Cannavaro. Questa volta di beneficenza. Si tratta della carovana ciclistica per l’iniziativa "Pedalare è una missione". L’evento rientra nel programma estivo dei progetti di solidarietà della "Fondazione Cannavaro-Ferrara", la Onlus che dal 2005 si occupa di contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile nella provincia di Napoli. L’evento quest’anno destinerà la raccolta fondi alla "Casa del Sorriso" di Napoli, un prezioso punto di riferimento per bimbi e famiglie in difficoltà.

Diversi gli appuntamenti in programma fino al 15 giugno: previsti un torneo di padel, una serata di gala con ospiti vip e la vendita all’asta di maglie di calciatori del Napoli. Per la prima volta è stato organizzato un bike tour di tre tappe che ha preso il via proprio da Roma. L'evento vede la partecipazione dell’ex nazionale azzurro. Il campione del mondo e i suoi amici bikers sono impegnati a pedalare al fine di raccogliere fondi utili a realizzare i progetti solidali della Fondazione. La prima tappa è stata la "Roma-Napoli": un impegno già portato a termine. La seconda prevista per la giornata odierna è la "Napoli-Caserta" e la terza, organizzata dal B. Bike Cycling Team e denominata "Scalata del Vesuvio", con partenza domani da Torre del Greco.