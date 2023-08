Capocotta, si sdraia nudo su una bagnante: 45enne denunciato per violenza sessuale

Doveva essere una tranquilla giornata dedicata al mare ma per una signora quello spensierato momento di relax è divenuto un incubo: tutto a causa di un 45enne originario della Romania che si sarebbe poggiato, nudo, sul sedere della bagnante. L’uomo è stato denunciato per violenza sessuale. La sconcertante vicenda si è consumata il giorno di Ferragosto nell'oasi naturista di Capocotta, sul litorale a sud di Roma, una spiaggia libera frequentata da nudisti, che, però, obbliga a rispettare diverse regole: non è permesso accamparsi così come è assolutamente proibito scattare foto per rispettare la privacy di tutti o consumare rapporti sessuali.

Secondo quanto riferisce il Messaggero, l'indagato si era recato in quel lido insieme a due amici. Possibile che la meta fosse stata scelta per via del desiderio di staccare dalla routine quotidiana e restare un po’ di tempo in un ambiente particolare. Ma forse non solo, perché il gruppetto avrebbe manifestato una certa curiosità voyeuristica sin dal loro arrivo. I tre uomini si sarebbero aggirati con i cellulari in mano nel lido. Un’azione che non sarebbe passata inosservata. Il clou della vicenda sarebbe arrivata, però, poco dopo. I tre amici iniziano a consumare diverse, forse troppe, bevande alcoliche. Sta di fatto che a un certo punto uno di loro si sarebbe avvicinato a una signora, che in quel momento era distesa su un telo a pancia in giù, e avrebbe appoggiato la faccia sul sedere della bagnante.

Quest’ultima, colta di sorpresa, ha iniziato a urlare e a inveire contro l’uomo. Il 45enne, come se nulla fosse, si sarebbe alzato per, poi, fare un tuffo in acqua. Quando è tornato a riva ha notato che ad aspettarlo c’erano agenti di polizia. Le forze del’ordine erano giunti sul posto dopo essere stati allertati dalla bagnante che ha denunciato l’uomo per violenza sessuale. E così il 45enne, ancora sotto l'effetto dell'alcol, è stato accompagnato nel vicino commissariato di Ostia. Ieri è stato processato per direttissima davanti al Tribunale di Roma.

Di fronte ai giudici il romeno ha provato a difendersi spiegando di essere probabilmente inciampato e caduto sopra la donna, mettendo involontariamente il suo viso sul sedere della bagnante. L'arresto non è stato convalidato perché l'uomo non è stato colto in flagranza di reato. Ma la storia non finisce qui: il 45enne dovrà ora affrontare un processo con la pesante accusa di violenza sessuale che gli è stata contestata dal pm di turno.