Capri senz'acqua per un guasto, il sindaco vieta lo sbarco dei turisti: caos agli imbarchi

Da questa mattina si registrano disagi al Molo Beverello di Napoli dopo l'ordinanza emessa dal sindaco di Capri Paolo Falco che impedisce ai turisti di imbarcarsi in direzione dell'isola. "É vietato a chiunque entrare nel territorio del Comune di Capri, fatta eccezione per i cittadini residenti sull'isola" . C'è scritto così nel provvedimento adottato dal primo cittadino, in vigore dalle ore 7 di questa mattina, a seguito di un importante danno che riguarda una condotta idrica a Castellammare di Stabia che trasporta acqua sull'isola di Capri. Deroghe sono previste solo per i veicoli dedicati all'approvvigionamento delle merci e per il personale dei servizi essenziali (sanitario, forze dell'ordine, trasporti).

L'ordinanza

"In tale situazione - si legge nell'ordinanza sindacale - l'isola risulta priva di qualsiasi risorsa idrica in grado di soddisfare il fabbisogno della popolazione residente e turistica" . L'emergenza, secondo gli amministratori, risulterebbe ulteriormente aggravata dall'afflusso delle migliaia di turisti che quotidianamente raggiungono l'isola di Capri, in quanto attualmente non può essere garantita l'apertura di bagni pubblici, esercizi pubblici, strutture ricettive, nonchè il corretto funzionamento di servizi pubblici essenziali. Una situazione esplosiva che ha mandato in tilt il molo dell'area portuale.

I rischi sanitari

"La situazione igienico-sanitaria è esplosiva - ha dichiarato il sindaco Falco - abbiamo preso le nostre contromisure e attivato l'unità di crisi e fatto ordinanza restrittiva" . Il primo cittadino caprese ha continuato: "Insieme al sindaco di Anacapri da stanotte lavoriamo con la prefettura e tutti gli organi preposti. Sono sbarcate centinaia di persone, abbiamo fatto un'ordinanza restrittiva, non c'è acqua sull'isola per un guasto sulla terraferma a Castellammare, che è stato riparato, ma da ieri la società Gori non ci ha dato chiarezza e non ci ha permesso di poter intervenire adeguatamente. Ci avevano garantito che l'acqua sarebbe arrivata" .

Caos al Molo Beverello

I turisti, che non sapevano dell'ordinanza emessa dal sindaco di Capri, stamattina hanno preso d'assalto il Molo Beverello di Napoli. Molti, come ha segnalato il Corriere del Mezzogiorno, avevano già acquistato i biglietti e quindi si è formata una lunga fila per le procedure di rimborso e per la coversione dei ticket per chi ha optato per altre mete, come Ischia, Sorrento e la Costiera Amalfitana.

