Si barrica in casa con la moglie come nel 2022: scatta la mediazione con le forze dell'ordine

Paura a Pavullo, in provincia di Modena, dove un carabiniere in pensione si è barricato all'interno della sua abitazione insieme alla moglie. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine. Non si conoscono ancora i motivi del gesto e al momento sono in corso le mediazioni tra i carabinieri e l'uomo, nel tentativo di giungere a una soluzione pacifica. È armato. L'uomo, che sarebbe in uno stato di profonda depressione, aveva già effettuato un'azione simile nel 2022, nel giorno di Santo Stefano. In quell'occasione minacciò di suicidarsi ma l'interlocuzione con i carabinieri e con il suo avvocato scongiurò il peggio. Anche stavolta si tenta di percorrere la stessa strada.