Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta: morta una bimba di 5 anni

Paura a Caselle (Torino), dove un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato durante le fasi di esercitazione presso l'aeroclub della zona. A quanto pare uno dei piloti della formazione avrebbe perso il controllo del velivolo che è precipitato. Il pilota, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, sarebbe riuscito a salvarsi, gettandosi con il paracadute, mentre il mezzo ha finoto con lo schintarsi a bordo pista.

Purtroppo, l'aereo è andato a impattare contro una vettura che si trovava in strada, provocando un terribile incidente. La scia nera del fumo e le fiamme sono state ben visibili anche da lontano. Purtroppo a causa di ciò una bambina di soli cinque anni a perso la vita. Non è detto che nello schianto dell'aereo non siano rimaste coinvolte altre vetture.

L'esercitazione e lo schianto

A quanto pare le Frecce Tricolori si stavano esercitando in vista della manifestazione aerea in programma per domani mattina programmata per festeggiare il centenario dell'Aeronautica Militare. Sui social sta girando un filmato effettuato da qualcuno, in cui si vede chiaramente il momento dell'impatto del velivolo. L'aereo perde quota e il pilota si mette in salvo, lanciandosi con il paracadute. Poi lo schianto e l'esplosione, con tanto fumo nero e grosse fiamme.

Ovviamente dopo il gravissimo incidente le esibizioni si sono interrotte e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. La località in cui si è verificato lo schianto è San Francesco al Campo, in procinto di Torino. Sul caso dovranno essere condotte delle indagini per cercare di capire cosa sia accaduto.

Il drammatico bilancio

Intanto sappiamo che il velivolo ormai fuori controllo si è schiantato contro un'auto a bordo della quale viaggiava una famiglia. A perdere la vita una bambina di soli cinque anni, e pare che il fratellino di nove sia gravemente ferito, con gravi ustioni su tutto il corpo. Il minore è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Regina Margherita.

Feriti, ma non in pericolo di vita, i genitori dei piccoli, così come il pilota riuscito ad eiettarsi dall'aereo. I tre adulti sono stati trasportati in codice giallo al Cto e al San Giovanni Bosco. Il pilota, un uomo di 35 anni, è ricoverato al San Giovanni Bosco di Torino.

Evento annullato

Le Frecce Tricolori erano attese per le ore 17:00 all'aero club di Vercelli per un air show, ma l'esibizione è stata annullata, come annunciato dallo speaker. Annullata anche l'esibizione presso l'aero club di Torino-Collegno per il centenario dell'Aeronautica.

A seguito della tragedia, l'aeroporto di Torino Caselle ha riportato diversi ritardi.

Le reazioni

Sul luogo dell'incidente, il sindaco di Torino e metropolitano Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. " Con profondo dolore la Regione Piemonte si stringe alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane tragedia ", si legge in una nota ufficiale riportata dalle agenzie di stampa.

"Una tragedia spaventosa. Una preghiera e un abbraccio di commossa vicinanza" , ha commentato il vicepremier Matteo Salvini su X-Twitter.

" Siamo vicini alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto a Caselle all'aeroporto del nostro capoluogo. Siamo affranti e costernati perché un momento di festa come il passaggio delle Frecce Tricolori per il centenario dell'aeronautica si sia trasformato in un momento di dolore per la nostra comunità ", ha dichiarato Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Piemonte, come riportato da Ansa.