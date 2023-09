Catanzaro, rapimento lampo di una minorenne: ritrovata grazie a un'app

Attimi di terrore a Catanzaro dove una ragazzina di 15 anni è stata bloccata e sequestrata da alcune persone mentre si trovava a bordo di una minicar. L'allarme era stato dato da una testimone che aveva assistito alla scena. Dopo più di un'ora di apprensione, la vittima è stata ritrovata grazie a un'app di localizzazione collegata al telefono del padre.

La giovane si trovava a bordo di una minicar nella sera di domenica 10 settembre quando è stata affiancata da alcune persone, trascinata fuori dalla sua auto e portata via a bordo di una Lancia Y bianca. Subito allertate, le forze dell'ordine si sono messe sulle tracce dei rapitori.

In apprensione, il padre ha riferito ai poliziotti che sulla smartphone della figlia era attiva un'app di localizzazione, che ha permesso il ritrovamento della ragazza nelle campagne di Marcellinara, a pochi chilometri di distanza dal luogo del sequestro.

Secondo le prime testimonianze, i rapitori sarebbero originari della Campania. La giovane ha riferito ai poliziotti di non avere subito violenze anche se è rimasta sotto choc. Non si conoscono ancora i motivi del sequestro, ma non è esclusa l’ipotesi di un'azione dimostrativa nei confronti dei familiari della minore, entrambi professionisti.