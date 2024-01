Cavo d'acciaio in strada a Milano, fermato anche il terzo complice

È un ragazzo di 17 anni, E. (l'iniziale del nome), il terzo complice della "banda del cavo". Stando a quanto riporta Il Giorno, si tratta di un ragazzo affetto da problemi di natura psichiatrica che al momento si trova ricoverato all'ospedale Niguarda. Assieme ad Alex Baiocco e Michele Di Rosa, il minorenne avrebbe partecipato al raid dello scorso 4 gennaio in viale Toscana, a Milano, mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti con un cavo d'acciaio teso da una parte all'altra della carreggiata.

La confessione del minorenne

Ieri, a tre giorni dalla fuga in scooter, il 17enne ha riferito ai genitori di essere il terzo ragazzo ricercato dalle forze dell'ordine. Dopo aver raccolto la confessione, padre e madre hanno avvisato i carabinieri della Compagnia di Monforte, che si sono recati all'ospedale Niguarda per parlare col ragazzo. Il giovane avrebbe ammesso la partecipazione al raid assieme agli altri due complici.

I complici del raid

I fatti risalgono alla notte tra il 4 e il 5 gennaio. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, i tre ragazzi hanno teso un cavo di acciaio tra le corsie di viale Toscana, agganciandolo con due moschettoni da un lato a un palo della luce, dall'altro a un albero e un corrimano della pensilina degli autobus. Dopodiché due si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter, l'altro si è dileguato a piedi. Alex Baiocco è stato intercettato dai carabinieri a pochi minuti dal raid, in via Sabotino, e arrestato. Il secondo complice, Michele Di Rosa, si è presentato spontaneamente con il suo avvocato negli uffici della Questura di Monza: è stato fermato per blocco stradale. Quanto al terzo componente della banda, il minorenne, probabilmente sarà denunciato a piede libero.

