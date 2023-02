Nel film "Ritorno al futuro" (oggi vero e proprio cult) la mitica "DeLorean" serviva ai protagonisti per viaggiare nel tempo. Nella realtà invece, la macchina (o meglio, una riproduzione della stessa a grandezza naturale utilizzando la cartapesta) è finita accidentalmente addosso a tre volontari che stavano approntando il carro allegorico dedicato alla pellicola, richiedendone il ricovero precauzionale in ospedale. Questo è quanto accaduto ieri a Follonica (in Toscana) poco prima dell'inizio della sfilata dei carri del "Carnevale Follonichese". Tante le persone giunte nella cittadina grossetana per assistere all'evento tradizionale, tornato nella sua formula originale dopo gli anni della pandemia. La manifestazione è tuttavia iniziata in ritardo, sorprendendo i presenti che non potevano essere al corrente dell'accaduto. Il motivo? Il carro del rione Senzuno (una delle frazioni comunali, ndr) aveva fatto registrare un cedimento, ferendo tre persone.

Il carro, dedicato al film che consacrò definitivamente gli attori Michael J. Fox (nei panni di Marty McFly) e Christopher Lloyd ("Doc" Emmett Brown) prevedeva anche una versione a grandezza naturale della DeLorean DMC-12, il veicolo utilizzato da Marty e Doc nella finzione per attraversare le varie epoche storiche. A causa del cedimento del piedistallo che avrebbe dovuto tenere il manufatto in equilibrio, la macchina sarebbe caduta addosso a tre membri del rione che stavano ultimando gli ultimi preparativi prima dell'inizio della rassegna. Immediati i soccorsi, in una zona fortunatamente non ancora così frequentata come lo sarebbe stata nelle ore successive. "Purtroppo si è registrato un incidente che ha causato il ferimento di tre persone addette al montaggio di un carro che sono state soccorse dal nostro personale presente sul posto, in attesa delle ambulanze - la versione fornita dai soccorritori della Vab Follonica, sulla pagina Facebook dell'associazione - i feriti sono stati trasferiti a Grosseto.