Prato, duecento musulmani celebrano la fine del Ramadan in un complesso cattolico

Oltre duecento musulmani di nazionalità bengalese hanno celebrato stamattina, 30 marzo, la fine del Ramadan nel cortile della parrocchia di San Domenico. Questo è quanto avvenuto a Prato, a livello italiano la città con il maggior numero di cittadini stranieri in rapporto alla popolazione residente (49.978 residenti non italiani, su un totale di 196.578 abitanti stando ai dati più recenti resi noti dal Comune ed aggiornati allo scorso 31 dicembre, ndr). La Diocesi di Prato ha accolto la richiesta proveniente dalla comunità bengalese stanziata sul territorio, che conta circa 500 persone. Il raduno, come specificato dalla Diocesi in una nota dello scorso giovedì, pur essendosi tenuto all'interno dell'antico complesso cattolico non si è svolto dentro la chiesa, bensì nel cortile interno.

La preghiera conclusiva è stata guidato da due Imam nello spazio aperto di San Domenico e secondo il Corriere Fiorentino, sin dalla prima mattinata si poteva osservare una lunga fila di persone (soprattutto uomini in "Kurta" colorati, ossia l’abito da cerimonia bengalese) entrare nel complesso. Stando a quel che riporta inoltre il quotidiano Il Tirreno, gli uomini si sono ritrovati per pregare nel giardino della parrocchia, mentre le donne che hanno partecipato alla celebrazione (circa una trentina) sono state sistemate nei locali adiacenti. Gli spazi del complesso di San Domenico vengono talvolta utilizzati (specie in estate) anche per iniziative extra-religiose (che di norma si tengono nel chiostro) come ad esempio conferenze o eventi di beneficenza. Ma si tratta della prima volta, nella città toscana, di uno spazio cattolico “prestato” ai credenti di fede musulmana per la celebrazione di una festa religiosa.