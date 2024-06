Investe un cervo e cade dallo scooter, muore un turista in Sardegna

Ascolta ora 00:00 00:00

Un tragico incidente in Sardegna è costato la vita al 68enne Gianfranco Palma, originario di Salerno ma da anni residente a Milano, in vacanza a Cagliari. L'uomo viaggiava con il suo scooter 150 a Pula, in viale Fra Nazareno, una zona molto alberata nelle vicinanze di Is Molas, quando un cervo improvvisamente gli ha tagliato la strada. Il turista non è riuscito a evitare il violento impatto perdendo il controllo del mezzo a due ruote. La caduta a terra è stata rovinosa e il 68enne è rimasto gravemente ferito. L'animale, che nello scontro ha perso sangue dalle zampe, è riuscito ad allontanarsi prima che alcuni passanti dessero l'allarme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri da Capoterra e da Pula, ed è arrivata l'ambulanza del 118. All'arrivo dei soccorritori il centauro era ancora vivo, ma è spirato poco dopo, prima che venisse trasportato in ospedale. I medici hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma le ferite riportate dal malcapitato dopo lo scontro con il cervo erano così gravi che non c'è stato nulla da fare.

I precedenti

Non è la prima volta che nella zona di Pula si verificano incidenti stradali causati dai cervi. Appena pochi mesi fa, un'auto è stata quasi del tutto distrutta dal forte impatto con un'animale che è sbucato improvvisamente sulla carreggiata. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone a bordo della macchina, ma lo spavento è stato enorme e i danni alla vettura ingenti. Questo è stato solo uno degli ultimi casi più eclatanti prima del decesso del turista milanese.

Da tempo le istutuzioni locali cercano di studiare le soluzioni più adatte a risolvere il problema coinvolgendo anche la prefettura, il corpo della forestale e i veterinari dell'Asl, ma per il momento non ci sono risultati concreti.