"Chi rompe paga" all'occupazione del Virgilio di Milano. Valditara: "Il mio intervento è servito"

Occupazione al liceo Virgilio di Milano, il più grande della città. Ragazze e ragazzi di piazza Ascoli hanno deciso di bloccare l’istituto per motivi molto diversi tra di loro – dal modello di valutazione alla guerra in Medio Oriente – ma hanno adottato il criterio del “chi rompe paga”. Complice quanto accaduto negli scorsi mesi in tutta Italia, gli studenti del collettivo hanno deciso di fissare delle regole per la loro occupazione. Una scelta accolta con soddisfazione dal ministro Giuseppe Valditara, che in una nota ha sottolineato che “la scuola è patrimonio innanzitutto degli stessi studenti” e “deve essere rispettata e tutelata contro i vandali” .

Il titolare dell’Istruzione e del Merito ha posto l’accento sulla necessità di adottare comportamenti responsabili all’interno delle scuole anche in occasioni come questa del Virgilio: “Parlare chiaro con i ragazzi è giusto, il mio duro intervento dopo la devastazione al liceo Severi di Milano è evidentemente servito. Spiace che alcuni adulti invece abbiano confuso il diritto di protestare con quello di devastare. Due cose molto diverse per ogni persona di buon senso” . Il riferimento è alla devastante occupazione del liceo Severi Correnti a cavallo tra gennaio e febbraio: circa 70 mila euro di danni e scuola inagibile per tre settimane.