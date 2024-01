"Una chiesa anti-Meloni": l'ultima denuncia dei fedeli a don Biancalani

La chiesa di Vicofaro sarebbe ormai diventata un luogo in cui si fa politica contro il governo Meloni. Questo, se non altro, è quanto sostengono i rappresentanti del Comitato residenti per Vicofaro, i quali hanno nuovamente richiesto l'allontanamento di don Massimo Biancalani. Una polemica senza fine insomma, che si trascina da tempo e che sembra essersi riacutizzata proprio nelle scorse settimane, nonostante le ultime iniziative della Diocesi di Pistoia volte a favorire un riavvicinamento fra le parti. Gli abitanti dell'ormai nota frazione del Comune di Pistoia puntano il dito da oltre un lustro contro l'esperienza di accoglienza migranti messa in piedi da don Massimo, segnalando nel corso di tutto questo tempo vari episodi di degrado e micro-criminalità dei quali si sarebbero secondo loro resi protagonisti alcuni ospiti della struttura.

Poco più di una settimana fa, il "prete dei migranti" aveva inoltre pubblicato sulla propria pagina Facebook il foglio liturgico della messa che avrebbe celebrato l'indomani: nel testo, accanto alle preghiere e alle letture tratte dalla Bibbia, figurava una sezione intitolata "Dov'è il fascismo?" nella quale si attaccava il presidente del consiglio Giorgia Meloni. E per quanto don Biancalani abbia poi negato di aver tenuto una sorta di comizio in chiesa, i vicofaresi sembrano essere di tutt'altra opinione. "La chiesa di Vicofaro è diventata luogo della politica e della ribellione al governo Meloni. E non è più la Chiesa del Vangelo, dei bambini, dei malati, degli anziani e della comunità di Vicofaro - si legge nella dura nota inviata dal comitato a ilGiornale.it - è la chiesa del "disobbedisco e accolgo", la chiesa che non rispetta regole e leggi. Tutta la comunità di Vicofaro si dissocia da questo atteggiamento di Biancalani. Ormai da anni, a nostro avviso, non svolge più le funzioni che il vescovo gli aveva affidato. E ancora più fortemente ne chiediamo l’allontanamento".