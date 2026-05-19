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Cronaca locale |La bravata

Choc a Belluno, ragazzi ubriachi alla guida di un carro funebre sfrecciano a tutta velocità

I giovani sono stati fermati dalla polizia. Uno di loro si trovava al posto della bara. Il conducente è stato denunciato

Choc a Belluno, ragazzi ubriachi alla guida di un carro funebre sfrecciano a tutta velocità
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Una bravata finita male quella di un gruppo di ragazzi di Belluno, sorpresi alla guida di un carro funebre per le strade della zona. I giovani sono stati fermati dalla polizia locale e il conducente è stato denunciato.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi. Gli agenti della questura di Belluno si trovavano impegnati in un regolare servizio di pattugliamento del territorio, quando hanno visto passare un carro funebre lanciato a tutta velocità. L'orario – era piena notte – e la velocità del veicolo hanno ovviamente insospettito i poliziotti, che sono partiti al suo inseguimento.

La vettura è stata quindi raggiunta e fermata. A bordo si trovavano quattro ragazzi, uno dei quali sistemato al posto solitamente occupato dalla bara. È parsa subito chiara la natura goliardica della situazione.

Sottoposti ad alcoltest, i giovani sono però risultati positivi. N.D., il ragazzo classe '98 che si trovava alla guida, aveva un tasso alcolemico pari a 1,24.

Ben oltre il consentito.

È stato così che la serata di baldoria ha assunto ben altri connotati. Il giovane è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

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