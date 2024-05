Choc a Corte Palasio (Lodi), trovato impiccato il sindaco Claudio Manara

Dramma a Corte Palasio (Lodi) dove il sindaco della cittadina è stato ritrovato morto impiccato. Sono ore di sconcerto per la famiglia del defunto e per l'intera comunità, mentre le autorità locali cercano di ricostruire la vicenda e comprendere le ragioni che possono aver portato a una simile tragedia.

Addio a Claudio Manara

A lasciare la famiglia e i suoi cittadini è il 67enne Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio da maggio del 2019. L'uomo era pensionato e, stando a chi lo conosceva, aveva tutta l'intenzione di continuare a guidare la sua comunità, riproponendosi per un secondo mandato. Eppure, nel corso della giornata di ieri - mercoledì 29 maggio - la terribile scoperta. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 21.00. Manara è stato ritrovato impiccato all'interno del Municipio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, anche per rispetto della famiglia dell'uomo. Come la notizia ha cominciato a diffondersi per Corte Palasio, però, ha lasciato sconvolti moltissimi cittadini. Il paese conta circa 1.500 abitanti, si presume dunque che le persone conoscessero bene il loro rappresentante.

Lascia sgomenti il fatto che Manara sembrasse avere progetti per il futuro. Alla guida della lista Aria Nuova, aveva tutta l'intenzione di riproporsi alle elezioni per continuare a fare il sindaco. Eppure, a pochi giorni di distanza dalle amministrative, l'uomo si sarebbe tolto la vita.

Sappiamo che ieri sera il 67enne si era trattenuto in Municipio per un'assemblea fissata al fine di discutere del bilancio. La famiglia di Manara era abituata a vederlo rincasare tardi, ma quando non è più tornato hanno dato l'allarme. Poi il macabro ritrovamento. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla procura della Repubblica di Lodi.

Le indagini della procura

Chiaramente tutto fa pensare a un gesto volontario. La procura di Lodi, però, ha deciso di avviare comunque delle indagini. Stando a quanto rifesce Ilcittadino.it, il corpo di Claudio Manara è stato trasferito all'Istituto di medicina legale di Pavia, evidentemente per essere sottoposto a esame autoptico. Secondo indiscrezioni trapelate, il 67enne è stato trovato impiccato con una corda nella tromba delle scale.