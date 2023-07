Choc in crociera a Napoli, 15enne violentato da un addetto alle pulizie

Orrore su una nave da crociera, dove un ragazzino di 15 anni sarebbe stato abusato sessualmente da un dipendente della compagnia, che ha agito in un momento in cui i genitori dell'adolescente non si trovavano a bordo dell'imbarcazione.

Il caso

Il fatto, stando a quanto riferito sino ad ora, si è verificato lo scorso 24 giugno, e la vittima è un ragazzino spagnolo, originario di Alicante. Secondo la ricostruzione, la famiglia si trovava in crociera. Partiti tre giorni prima da Barcellona, stava facendo tappa a Napoli e proprio per questa ragione i genitori del ragazzo avevano deciso di scendere a terra ferma per fare un giro della città partenopea. Il 15enne, invece, era rimasto a bordo insieme al fratello ed entrambi si trovavano in piscina.

Poi, improvvisamente, l'incubo. Accortosi di non avere con sé il telo da mare, l'adolescente si è diretto verso la propria cabina e durante il tragitto si è imbattuto in un addetto alle pulizie. Quest'ultimo lo ha avvicinato, accarezzandogli una spalla e chiedendogli di seguirlo perché doveva consegnargli una cosa. Il ragazzo non ha prestato attenzione alla cosa, raggiungendo la cabina per prendere l'asciugamano. Mentre stava facendo ritorno in piscina, ha trovato nuovamente l'inserviente ad aspettarlo. L'uomo gli ha chiesto ancora una volta di seguirlo e, dopo averlo portato nella cabina, lo ha assalito.

Secondo l'accusa, il dipendente avrebbe prima baciato il ragazzino sul collo, poi lo avrebbe costretto a stendersi sul divano, togliendogli il costume e abusando sessualmente di lui. Sono state le urla del giovane a mettere fine alla violenza. L'uomo se n'è andato, lasciandolo da solo, e lui è corso dal fratello per chiedere aiuto. I genitori sono stati informati subito.

Le indagini

Sul caso sta indagando la procura della Repubblica di Napoli. Grazie alla descrizione della giovane vittima, è stato fermato un addetto alle pulizie della crociera, un 54enne originario dell'Honduras. L'accusa nei confronti del soggetto è di violenza sessuale aggravata. Il presunto stupratore si trova già in stato di fermo, e nei prossimi giorni il ragazzino verrà nuovamente ascoltato dagli inquirenti.