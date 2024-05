Choc a Firenze, violenza sessuale in gita: 15enne denuncia un altro studente

Si indaga a Firenze per un presunto caso di violenza sessuale che avrebbe visto coinvolti due giovani studenti in gita scolastica. Per la precisione, una ragazza straniera di 15 anni, in viaggio di istruzione nel capoluogo toscano, ha denunciato di essere stata abusata da un altro studente, un giovane italiano di qualche anno più grande. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno cercando di risalire alle esatte dinamiche della vicenda.

La presunta violenza

Secondo quanto riferito dal Corriere fiorentino, che sta seguendo il caso, la violenza sessuale si sarebbe verificata nela notte tra domenica e lunedì scorsi. La 15enne, una studentessa straniera in gita a Firenze con la propria classe, alloggiava con i compagni in un albergo della città, dove si trovavano anche altre scolaresche in viaggio di istruzione.

La studentessa ha raccontato di aver conosciuto l'altro ragazzo in albergo. Dopo aver attaccato bottone con lei, il giovane, descritto come uno studente più grande e di nazionalità italiana, sarebbe riuscito a portarla in una camera e lì avrebbe abusato sessualmente di lei. La 15enne si sarebbe poi confidata con alcune sue compagne di classe, che l'avrebbero convinta a parlare della violenza ai loro insegnanti. La professoressa che ha ascoltato la giovane ha subito provveduto a denunciare il fatto, accompagnando personalmente l'alunna in ospedale.

Sottoposta a dei controlli presso il pronto soccorso di Ponte a Niccheri (Firenze), la 15enne ha denunciato quanto le era accaduto. A raggiungere la ragazza per ascoltare la sua storia sono stati gli agenti della polizia di Stato, che si sono subito messi alla ricerca del responsabile, il quale nel frattempo aveva già lasciato la città insieme alla propria classe.

Le indagini

Subito dopo la denuncia della 15enne è stato attivato il codice rosa. Nella mattinata di domenica scorsa la polizia scientifica si è presentata all'albergo per effettuare un soprallugo, mentre gli agenti della squadra volanti si sono occupati di raccogliere più testimonianze possibili. La procura della Repubblica ha naturalmente aperto un'inchiesta, incaricando i poliziotti di condurre le indagini.

Non si sa ancora nulla circa l'identità del presunto responsabile. Gli agenti hanno già recuperato i nominativi di tutti i ragazzi che alloggiavano presso la struttura alberghiera.

Una squadra si sta occupando di esaminare gli abiti indossati dalla 15enne al momento della violenza nella speranza di recuperareche potrebbero incastrare l'autore dello stupro.