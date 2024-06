Latina, operaio agricolo perde un braccio e poi viene abbaondanto davanti casa

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un caso di incidente sul posto di lavoro; stavolta la vittima è un operaio di 30 anni, che ha perduto un braccio dopo essere rimasto intrappolato in un macchinario. Sulla vicenda sta ora indagando la procura della Repubblica di Latina.

L'incidente

Secondo quanto riferito sino ad ora, il protagonista di questa terribile vicenda è un 30enne indiano, impiegato come operaio presso una ditta agricola, sita nei pressi di Borgo Santa Maria. L'episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, tra le 16.00 e le 18.00. L'uomo sarebbe rimasto intrappolato presso un macchinario che stava utilizzando durante il lavoro. La macchina gli avrebbe strappato via il braccio, riuscendo a lacerare anche le gambe. Secondo quanto denunciato dalle associazioni sindacali, l'uomo non sarebbe stato soccorso, bensì abbandonato a se stesso, davanti alla sua abitazione. A quel punto è stato dato l'allarme. Il 30enne è stato quindi trasportato di corsa presso un ospedale di Roma via elisoccorso. Purtroppo, a seguito dell'incidente, il 30enne ha perduto il braccio e riportato numerose lesioni.

La denuncia dei sindacati

"In una azienda agricola, nei pressi di Borgo Santa Maria, un lavoratore di nazionalità indiana addetto al taglio del fieno ha avuto un braccio staccato da un macchinario e riportato altre gravi fratture" , ha denunciato Flai Cgil, come riportato da Tgcom24. " All'orrore dell'incidente si aggiunge il fatto che, invece di essere soccorso dai datori di lavoro, è stato scaricato come un sacco di rifiuti in prossimità della sua abitazione" , hanno aggiunto dall'associazione.

Sulla vicenda si è espressa anche Hardeep Kaur, segretario generale Flai Cgil Frosinone Latina. "Non è un film dell'orrore, purtroppo è tutto vero! Qui non siamo solo di fronte a un grave incidente sul lavoro, cosa già di per sé allarmante ed evitabile, qui siamo davanti alla barbarie dello sfruttamento, che calpesta le vite delle persone, la dignità, la salute e ogni regola di civiltà. Questi campi, queste strade, questi borghi e contrade li presidieremo ogni giorno e per le prossime settimane saremo in tantissimi, perché non si può lavorare in queste condizioni" , ha tuonato.

Le indagini

Del caso sono stati informati di

carabinieri, incaricati di svolgere le indagini per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. La procura della Repubblica di Latina ha deciso di aprire oggi stesso un fascicolo per