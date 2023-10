Choc a Modena, 13enne accoltella la madre alla gola: la donna in ospedale

Choc a Fossoli, frazione di Carpi (Modena), dove un ragazzino di soli tredici anni avrebbe accoltellato la madre nel corso di una violenta lite domestica. La donna, gravissima, si trova ora ricoverata in ospedale, monitorata dai medici.

L'accoltellamento durante il litigio

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine locali, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, domenica 22 ottobre, all'interno di un'abitazione a Fossoli, frazione di Carpi (Modena). Tutto è partito da una furiosa lite fra l'adolescente, un ragazzino di tredici anni, e sua madre, una donna di quarantacinque.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 8.45 di stamani, quando i due hanno cominciato a discutere in modo acceso. In breve la situazione sarebbe degenerata, tanto che il ragazzino, stando a ciò che è stato riferito, si sarebbe scagliato contro la madre brandendo un coltello, o comunque un oggetto contundente. Nel corso della colluttazione che ne sarebbe scaturita, la donna sarebbe stata ferita alla gola.

A raggiungere l'abitazione di famiglia, sita in via Aguzzoli, sono stati gli operatori sanitari del 118, che hanno stabilizzato la signora per poi provvedere a trasportarla via elisoccorso all'ospedale di Baggiovara in codice rosso. Inizialmente, infatti, si è temuto il peggio.

Dopo un'attenta osservazione da parte del personale sanitario, la quarantacinquenne è stata giudicata grave, ma non in pericolo di vita, ed è stata poi trasferita al Policlinico di Modena, dove ha subito un intervento chirurgico. La donna si trova attualmente ricoverata, con una prognosi di circa 20 giorni.

Le indagini

Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine locali, che in queste ore stanno cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda e fare luce sull'accaduto. Secondo gli inquirenti, a ferire in modo serio la donna sarebbe stato il figlio tredicenne. Dal momento che nella vicenda è coinvolto un minore permane il massimo riserbo.