Napoli, 17enne prende a martellate l'ex compagno in classe: arrestato

Paura questa mattina in una scuola di Napoli, dove uno studente ha aggredito un altro ragazzo brandendo un martello. A quanto pare i due erano ex compagni di classe. Si aggiunge dunque un altro brutale episodio a questa preoccupante escalation di violenza fra giovanissimi. Una situazione ormai fuori controllo. Stando a quanto trapelato fino ad ora, il responsabile è stato arrestato, mentre la vittima è stata portata in ospedale.

La vicenda si è svolta questa mattina presso l'istituto tecnico industriale 'Alessandro Volta' che si affaccia su piazza Santa Maria della fede, a Napoli. Al suono della campanella, i ragazzi hanno fatto il loro ingresso a scuola e poco dopo è scattata l'aggressione. Armato di martello, un ragazzo di 17 anni si è scagliato contro un altro studente di 18. Dopo aver assestato alcuni colpi alla testa, il 17enne si è dato alla fuga.

Nello sconcerto e nel panico generale è stato dato subito l'allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia Stella. Gli operatori sanitari hanno portato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove è entrato in codice giallo. Per quanto riguarda il responsabile, i carabinieri hanno subito iniziato le ricerche. Dopo aver controllato la zona della stazione ferroviaria, da cui erano arrivate delle segnalazioni, i militari si sono diretti a casa del giovane, dove quest'ultimo era da poco rientrato. Il martello si trovava ancora nello zaino del ragazzo, ed è stato sequestrato. Il minorenne è stato invece arrestato per tentato omicidio, e poi trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Amenei. Del caso si sta occupando la Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli.

Le indagini degli inquirenti, intenzionati a ricostruire le dinamiche della vicenda, sono in corso.

A quanto pare vittima e carnefice si conoscevano, erano. Resta da comprendere quale sia stato il movente. Prima dell'aggressione vera e propria, fra i due ci sarebbe stata una lite.