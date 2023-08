Basso Garda, choc in piscina: in tre la bloccano e molestano

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una ragazza di 19 anni, accerchiata, immobilizzata e molestata sessualmente da tre uomini mentre si stava recando al bagno di un parco acquatico. La vittima è riuscita a fuggire prima che la situazione potesse farsi ancora più critica, e adesso le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'identità dei responsabili.

L'aggressione al parco acquatico

Secondo quanto ricostruito da Il Giorno, che ha riportato la vicenda, i fatti si sono verificati lo scorso 9 agosto, in pieno pomeriggio. La 19enne si trovava al parco acquatico di un centro turistico del Basso Garda per partecipare a una festa di compleanno, quando si è improvvisamente imbattuta nei suoi aguzzini.

Stando al suo racconto, dopo un tuffo in piscina, aveva indossato pareo ed infradito e si era allontanata dal gruppo di amici per recarsi al bagno. Raggiunto l'ingresso della toilette, è stata improvvisamente aggredita da tre uomini che non conosceva. Mentre uno di loro la teneva ferma e un altro faceva da palo, un terzo uomo l'avrebbe svestita, per poi cominciare a palpeggiarla nelle parti intime.

In preda all'orrore, la giovane ha cominciato a urlare e a divincolarsi, riuscendo fortunatamente a sottrarsi alla presa dei suoi aguzzini. Scappata in bagno, si è chiusa dentro a chiave e si è messa a gridare per attirare l'attenzione di qualcuno. A correre in suo aiuto sono stati alcuni dei suoi amici, che si erano preoccupati non vedendola tornare.

Nessuna traccia dei tre uomini. Soccorsa dai compagni, la 19enne si è poi recata dai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda (Brescia) per sporgere denuncia. La ragazza ha riferito ai militari di non conoscere gli aggressori. Ha però fornito una descrizione: erano uomini sui trenta/quarant'anni, italiani e ben vestiti.

Le indagini della procura

Sul caso la procura della Repubblica di Brescia ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale. Gli inquierenti hanno ascoltato il racconto della vittima e dei testimoni, provvedendo anche ad acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti sia all'interno del parco acquatico che nella zona circostante.