Choc nel Cremonese, investe e uccide il padre con il trattore mentre fa retromarcia

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma nella mattinata di oggi, giovedì 15 agosto, nei campi agricoli di Motta Baluffi (Cremona); un uomo ha infatti investito e ucciso il proprio padre mentre stava facendo manovra con il trattore. L'episodio si è verificato nel giorno festivo di Ferragosto, e purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare, inutile l'intervento dei soccorsi.

La tragedia

Secondo quanto riferito sino ad ora dagli inquirenti, l'episodio si è verificato intorno alle ore 11.00 di stamani. La vittima, un agricoltore di 76 anni, si trovava intento nel lavoro presso la propria cascina, sita in via Guglielmo Marconi, direzione Cingia de Botti, quando il figlio, che stava facendo retromarcia con il trattore, lo ha investito. Si sarebbe dunque trattato di un fatale incidente. L'uomo non si sarebbe accorto della presenza del genitore dietro il pesante mezzo agricolo. Subito dopo essersi accorto dell'accaduto, ha dato immediatamente l'allarme.

A raggiungere la zona sono stati gli operatori sanitari del 118 di Cremona Soccorso di Vescovato, accorsi con un'ambulanza e un'automedica. Inutile ogni tentativo di rianimare il 76enne, trovato in gravissime condizioni. L'uomo è spirato a causa delle lesioni riportate e a quel punto si è solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore, che hanno dato immediatamente avvio alle indagini per ricostruire la drammatica vicenda.

Le indagini

Gli uomini dell'Arma, a cui si sono aggiunti gli ispettori dell'Ats Val Padana, hanno ascoltato tutti i testimoni disponibili per cercare di fare chiarezza su questo tragico episodio. Il figlio del 76enne, disperato, ha raccontato che lui e il padre stavano lavorando nei loro campi durante la mattinata di Ferragosto.

A quanto pare l'uomo stava usando il trattore per spostare del materiale tra i barchessali. Proprio nel corso di uno spostamento, l'anziano padre è stato travolto.

Sta ora agli inquirenti stabilire se vi siano delle effettive responsabilità in questa drammatica storia.