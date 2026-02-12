Choc a Palermo, donna di 56 anni esce da negozio e viene accoltellata: è grave

Versa in gravi condizioni una donna di 56 anni che, nel tardo pomeriggio di oggi, è stata accoltellata in strada a Palermo. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, un uomo, affetto da disturbi psichici, l’ha colpita alla schiena e poi si è dato alla fuga. Tuttavia gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato dopo pochi minuti. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove lotta tra la vita e la morte. Sulla vicenda indaga la polizia.

La dinamica

L’aggressione si è consumata in via Libertà, all’incrocio con via Raffaello Mondini, nel centro del capoluogo siciliano. La 56enne era appena uscita da un salone di parrucchieri per donna quando l’uomo si è avvicinato e l’ha accoltellata. Ferita, ma ancora cosciente, la vittima si sarebbe rifugiata in un negozio da cui poi è stato lanciato l’allarme al 112. In pochi istanti, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia.

Come sta la 56enne

La 56enne è arrivata in ospedale in condizioni critiche a causa di una ferita riportata all’altezza delle scapole, profonda circa 5 centimetri, che potrebbe aver interessato anche un polmone.

Al momento la prognosi resta riservata. Intanto gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e ascoltare eventuali testimoni. Il sospettato è stato portato in questura per essere interrogato.