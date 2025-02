Choc a Roma, 25enne trovata morta in casa: l'allarme dato dal fidanzato (poi arrestato)

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma a Roma, dove una giovane donna di 25 anni è stata rinvenuta senza vita all'interno di un'abitazione. A dare l'allarme è stato il fidanzato di lei, un uomo di 35 anni, che adesso si trova dietro le sbarre per detenzione di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle agenzie di stampa, il fatto risale alla mattinata di ieri, giovedì 13 febbraio. Il 35enne avrebbe trovato la compagna già priva di sensi e avrebbe provveduto a contattare i soccorsi. A raggiungere l'abitazione in zona Giustiniana (Roma) sono stati gli operatori sanitari del 118, che non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvare la 25enne.

Sul posto si sono presentati anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno effettuato un primo controllo della casa, trovando alcune dosi di metadone in più rispetto a quanto disposto da una prescrizione medica. Per tale ragione gli agenti hanno arrestato il fidanzato della giovane, che è finito dietro le sbarre con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della giornata di oggi c'è stata la convalida del fermo.

Ancora da capire che cosa sia accaduto alla 25enne. A quanto pare sul corpo della ragazza non sono stati individuati segni di violenza: il corpo si trova comunque a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre ulteriori controlli.

Stando a ciò che riporta AdnKronos, i due fidanzati avevano un rapporto abbastanza burrascoso. Ciò sarebbe stato riportato agli inquirenti da alcuni conoscenti della coppia.

Il 35enne avrebbe riferito agli investigatori che lui e la compagna avevano consumato dellaprima di andare a dormire. Poi, al mattino, si sarebbe accorto che la giovane non era, e a quel punto avrebbe dato l'allarme.

Le indagini della polizia sono ancora in corso.