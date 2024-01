Roma, un cadavere sui binari: choc alla stazione Termini

Articolo in aggiornamento

Choc alla stazione Termini di Roma. Il cadavere di un uomo è stato trovato sul binario 1 est del primo scalo ferroviario capitolino. Stando a quanto apprende l'agenzia Agi da fonti investigative, si tratta di un cittadino nigeriano di 34 anni senza fissa dimora. Le cause del decesso restano ancora da accertare. Sul posto è intervenuta la Polfer.

Il ritrovamento del cadavere

La segnalazione agli agenti del comparto polizia ferroviara Lazio è arrivata attorno alle 9.30 di lunedì 8 gennaio. Il cadavere si trovava sulla massicciata vicino al binario 1 est, lato via Porta San Lorenzo/via Marsala. Sul corpo senza vita dell'uomo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un investimento. Ulteriori conferme arriveranno dall'autopsia e dai rilievi tecnici sul posto. Nelle prossime ore saranno acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ritardi per i treni

Al fine di consentire le attività della polizia giudiziaria, la circolazione ferroviaria potrebbe subire rallentamenti tra le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. Non sono escluse eventuali cancellazioni e ritadi dei treni fino a 60 minuti. Al momento non si registrano particolari disagi per i pendolari.

Il precedente

Un episodio analogo si è verificato lo scorso settembre. Un cittadino ghanese di 64 anni era stato trovato senza vita sui binari della stazione Termini. Anche in quel caso sul corpo della vittima c'erano segni compatibili con un investimento.