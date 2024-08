L'aggressione con la catena e la spinta giù dalle scale: così l'ex badante ha massacrato l'anziano

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia a dir poco agghiacciante quella che arriva da Trieste, dove un anziano di 79 anni è stato pestato a colpi di catena dalla ex badante nigeriana. L'uomo è stato salvato dagli agenti, accorsi sul posto dopo la telefonata dei vicini, mentre la straniera è finita dietro le sbarre.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'episodio risale allo scorso 19 luglio. A quanto pare fra l'anziano e la badante c'erano degli attriti per questioni di denaro. A quanto pare il 79enne si era rifiutato di consegnare dei soldi alla nigeriana, che chiedeva di essere pagata per prestazioni lavorative già saldate. Il rifiuto dell'uomo ha mandato su tutte le furie la straniera, che si è scagliata con estrema violenza contro di lui. Stando alle ricostruzioni fornite, la donna lo avrebbe colpito con una catena, arrivando anche a scaraventarlo giù per le scale.

Il grande clamore ha fortunatamente attirato l'attenzione dei vicini di casa che, compresa la gravità della situazione, hanno contattato le forze dell'ordine. Ha raggiungere la zona, in vicolo del Castagneto, sono stati gli agenti della polizia di Stato di Trieste, che hanno fermato la nigeriana, traendo in salvo l'anziano. Rimasto gravemente ferito, quest'ultimo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. I medici hanno riscontrato delle ferite alla testa, oltre che agli arti inferiori. Il suo è stato un autentico pestaggio.

L'arresto

Controllando lo stabile, gli agenti hanno trovato e fermato l'ex badante, risultata essere una nigeriana di 39 anni.

Condotta in questura, è stata perquisita, e i poliziotti hanno provveduto a recuperare il telefono cellulare del 79enne, trovato nella borsa della donna. Oggi la conferma dell'per rapina e lesioni personali aggravate. La straniera si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.