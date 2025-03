In città fioriscono le magnolie, dove vederle

Ascolta ora 00:00 00:00

Rosa, bianche o porpora, le magnolie milanesi - che poi sono giapponesi - stanno fiorendo in molti angoli della città. In piazza Tommaseo ci sono le più fotografate, ma si scorgono anche nelle piazze Oberdan e Cairoli. Sbocciano davanti alla chiesa Santa Maria delle Grazie come alle spalle del Duomo, verso l'Arcivescovado. E abbelliscono gli angoli più defilati, via Santa Croce, corso Italia all'altezza di Sant'Eufemia, via Pompeo Leoni. Si scorgono alle spalle di via Festa del Perdono, davanti al Politecnico, alla Maggiolina e in piazza della Repubblica.

L'incanto delle piante in fiore dura una settimana, non di più. Fra una decina di giorni toccherà ai ciliegi, giapponesi anch'essi, rosa pallido, rosa più acceso e bianchi come quelli di viale Beatrice D'Este.

Le più famose, quelle che compaiono nelle guide turistiche, sono le magnolie di piazza Tommaseo.

L'area è stata ripiantumata nel 2017 con la specie soulangeana, a foglie caduche, una specie ibrida creata da un ufficiale della cavalleria di Napoleone mentre il giardino è stato intitolata alla soprano Renata Tebaldi. Non sono fiori rari, le magnolie, ma durano poco ed è questo che le rende speciali, l'eleganza fugace (unite al fatto che ci accorgiamo che esistano).