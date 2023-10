Clochard vince al Superenalotto, ma non può ritirare la vincita: ecco perché

Ha vinto poco più di 37mila euro al Superenalotto, giocando appena un euro e 50. Una cifra che farebbe comodo a tante persone di questi tempi, ancor più se il vincitore è come in questo caso un senzatetto. Che tuttavia rischia di non poter incassare la vincita, in quanto attualmente sprovvisto di tessera sanitaria e codice fiscale valido. Protagonista della curiosa vicenda che arriva da Senigallia è un clochard di nome Gianluigi, che nella città marchigiana hanno a quanto pare ribattezzato affettuosamente "Cassano" alla luce del marcato accento pugliese. La stampa locale lo descrive come una persona benvoluta dai senigalliesi: lo scorso anno aveva oltretutto dato l'allarme a seguito del crollo di parte del cornicione di un edificio, e aveva provveduto ad allontanare i passanti dalla zona in attesa dei soccorsi.

Nessuno sa con certezza perché ad un certo punto della sua vita si sia trovato a vagabondare fra le Marche e la Romagna. Gianluca giocava da tempo gli stessi numeri al Superenalotto, come fanno tanti. Fino a quando, pochi giorni fa, la fortuna sembrava essersi ricordata di lui: ha azzeccato quattro numeri più il numero "superstar", vincendo 37.045 euro. Una somma che, tolte le tasse, ammonterebbe a circa 30mila euro: quanto basterebbe certamente per migliorargli la vita. Dopo la grande gioia, è però arrivata la beffa: ad oggi, il clochard non può infatti incassare quel che ha vinto. Il motivo? Per incassare la somma servono la tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale, ed un documento d'identità in corso di validità.