Roma, col coltello sotto casa della ex: "Se non torni con me ti sgozzo"

Tragedia sfiorata a Roma. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per stalking nei confronti della ex. L'indagato si era presentato sotto casa della donna ubriaco e con un coltello a serramanico, minacciando di " sgozzarla " se non fossero ritornati insieme. Dopo la convalida del fermo, su richiesta della Procura capitolina, il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti del 49enne la misura della custodia cautelare in carcere.

I messaggi choc: "Ti brucio casa e la macchina"

La vicenda risale a qualche mese, quando la vittima ha deciso di troncare la relazione con il compagno. Una decisione che il 49enne non ha digerito cominciando, come spesso accade in questi casi, a tempestare la donna di messaggi e chiamate, sia di giorno che di notte. Non timidi tentativi di riappacificazione, ma vere e proprie intimidazioni: " Ti brucio casa e la macchina ", le diceva al telefono. Non solo. Avrebbe minacciato di morte anche le figlie di lei e di uccidere i due cavalli di loro proprietà qualora non avesse acconsentito alla riconciliazione. Un inferno.

La vittima presa a pugni in testa

In uno dei loro ultimi incontri - scrive il Corriere.it - la donna era stata anche aggredita dall'ex compagno che l'aveva presa a pugni, anche sulla testa, provocandole la slogatura di un polso. A quel punto la vittima ha deciso di denunciare il 49enne per minacce e atti persecutori. Sta di fatto che, come è emerso dalle indagini, l'uomo ha continuato a pedinarla minacciando di ammazzare lei e i suoi cari.

Le minacce con il coltello: "Ti sgozzo"