Il colpo impossibile in gioielleria: ecco come hanno rubato 100 mila euro

Furto da 100mila euro in gioielleria di Abano Terme (Padova). A essere preso di mira il negozio "Il Gioiello", che si è visto sottrarre, oltre a numerosa merce preziosa, anche un orologio molto raro dal valore di 30mila euro.

Il colpo

Il furto, secondo quanto riferiscono le autorità locali, si è verificato nella notte fra lunedì e martedì scorsi. Le indagini sono in pieno svolgimento, ma secondo gli investigatori a eseguire il colpo sarebbe stata una banda di ladri ben organizzata. Difficile pensare che a commettere un furto di tale portata sia stata una persona da sola. Approfittando delle ore notturne, i criminali hanno sfondato una vetrinetta esterna al negozio, riuscendo a portare via diversi preziosi oltre a un orologio tempestato di diamanti. In totale si parla di un bottino pari a 100mila euro.

Le indagini

Secondo gli inquirenti il furto sarebbe stato commesso intorno alle 2:30 del mattino, ed è stato davvero molto rapido. Un residente, che abita in un palazzo vicino alla gioielleria, potrebbe aver visto qualcosa. Svegliato da dei rumori, si è infatti affacciato alla finestra ed ha visto due persone vestite di nero e a volto coperto che si allontanavano in fretta dalla zona. Il testimone ha descritto i due come di media statura, e di corporatura snella. Gian Marco Tonello, titolare 24enne della gioielleria "Il Gioiello", avrebbe addirittura dei sospetti. " Sto ancora valutando se fare denuncia o rivolgermi al diretto interessato e risolvere alla vecchia maniera, di certo voglio che la cosa si risolva, in un modo o nell'altro ", ha dichiarato, come riportato da Il Corriere.

