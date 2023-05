Gli chiedono di bonificare la barca, ma don Biancalani grida al fascismo

Il Comune di Pistoia gli ha imposto di rimuovere la barca posta da qualche giorno davanti alla chiesa (a quanto sembra per ragioni igienico-sanitarie) o in alternativa di sottoporla ad un'operazione di bonifica. Un'ingiunzione che don Massimo Biancalani non ha apprezzato, non nascondendo l'irritazione e definendo letteralmente "fascisterie" le disposizioni volute dall'ente a tutela della popolazione di Vicofaro. Questo l'attacco dai tratti surreali scagliato nelle scorse ore dal "parroco dei migranti". Il pomo della discordia è rappresentato a quanto pare dall'"installazione artistica" che da qualche tempo campeggia all'esterno della chiesa di Vicofaro. Si tratta di una vera e propria imbarcazione regalata a don Biancalani da un pescatore livornese, per indicare simbolicamente il viaggio compiuto dai richiedenti asilo dall'Africa all'Italia.

Il Comune chiede di rimuovere la barca

I locali della parrocchia ospitano com'è noto decine e decine di migranti e il Comitato dei residenti ha più volte puntato il dito contro le criticità emerse dall'esperienza di accoglienza, fra degrado ed episodi di spaccio e violenza dei quali si sarebbero più volte resi protagonisti alcuni ospiti. Ieri però don Biancalani ha ricevuto una telefonata dalla polizia municipale, durante la quale gli è stato chiesto di rimuovere la barca. Alla base ci sarebbero in primis motivi sanitari: gli agenti gli avrebbero fatto presente come il mezzo proveniente dal mare debba essere bonificato. Gli è inoltre stata contestata anche l'ubicazione scelta per l'installazione, visto che l'"opera d'arte" in questione occuperebbe parte del marciapiede. A queste condizioni, in buona sostanza, il Comune è stato chiaro: la barca deve essere rimossa ed eventualmente ricollocata in un altro punto, previa bonifica. Ma don Massimo, in una nota pubblicata su Facebook, ha esternato tutto il proprio disappunto, non risparmiando un commento piuttosto surreale nel quale fa capire di considerare fascista l'atteggiamento del Comune.

L'attacco surreale di don Biancalani: "Fascisterie pistoiesi"