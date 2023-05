Si presenta in consiglio comunale con la sciarpa del Napoli. È polemica

Si è presentato alla seduta del consiglio comunale di ieri indossando una sciarpa della Fiorentina ed una del Napoli, con il duplice obiettivo di omaggiare i campioni d'Italia e sollecitare l'istituzione di un gemellaggio fra le tifoserie delle due realtà calcistiche. Un'iniziativa che gli altri consiglieri non hanno però apprezzato, reputandola non consona ad un luogo istituzionale e ricordando gli scontri fra gli ultras purtroppo concretizzatisi in passato. Protagonista della vicenda è Andrea Asciuti, consigliere comunale di Italexit a Firenze, il quale ha portato la sua proposta fra i banchi del consiglio. Nelle sue intenzioni, le sciarpe che indossava in quel momento rappresentavano un omaggio al sodalizio partenopeo per la vittoria dello Scudetto e un invito a propiziare un gemellaggio fra i tifosi delle due squadre. Elencando quelli che a suo avviso sono i punti in comune fra le due città, partendo dagli accenni storici.

La proposta del consigliere di Italexit

"Il presidente Rocco Commisso dovrebbe costruire una grande squadra e pensare meno allo stadio, visto che ci sono stati grandi presidenti che, in passato, negli anni ‘50 e ‘60 che con le sole risorse provenienti dalla vendita dei biglietti delle partite sono riusciti a portare lo scudetto a Firenze - ha premesso Asciuti - prendo spunto da questo gesto per chiedere un gemellaggio tra le due tifoserie: non solo perché hanno un comune rivale, ossia la Juventus. Ma anche perché Firenze e Napoli sono legate per motivi storici. Ci sono stati legami tra due dinastie: gli Aragonesi ed i Medici prima e i Borbone ed i Lorena poi". Un'idea bocciata trasversalmente, in primis per le modalità con cui è stata esposta. Il presidente del consiglio Luca Milani, pur comprendendo l'entusiasmo del consigliere, si è detto contrario a portare striscioni, sciarpe e bandiere legate a club di calcio in una sede istituzionale.

La presa di posizione di Fratelli d'Italia