Continua imperversare la challenge "car surfing": l'allarme sui social

Nonostante il fatto che sia costata già la vita a un ragazzo di soli 18 anni, sui social network continua a imperversare la challenge potenzialmente letale ribattezzata "car surfing": come intuibile dal nome stesso che le è stato attribuito, la sfida prevede di "surfare" sul tettuccio di un'autovettura lanciata a tutta velocità, col protagonista che rimane attaccato al bordo superiore delle portiere del veicolo, ovviamente coi finestrini abbassati per consentire la presa.

Chi pensava che la tragedia capitata al 18enne Lorenzo Pjetrushi, caduto a terra durante lo svolgimento della challenge in provincia di Treviso, potesse fungere da deterrente, si sbagliava di grosso. Purtroppo la sfida estrema non si è fermata neppure dinanzi al lutto che ha strappato un giovane troppo presto all'affetto dei suoi familiari.

L'ultimo episodio in ordine cronologico si è registrato nelle scorse ore a Pozzuoli, comune della città metropolitana di Napoli: a documentarlo su Facebook è stato il deputato di alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nel filmato, ripreso da un giovane che si trova all'interno dell'abitacolo di un'auto che procede a elevata velocità, si può vedere un ragazzo aggrappato al tettuccio del mezzo con tutte le sue forze. "Oh, non inchiodare" , si raccomanda il protagonista della sfida, evidentemente consapevole del rischio e preoccupato per le conseguenze che potrebbero derivare da una brusca frenata.

"Sono dei pericoli pubblici, i recenti morti non fermano questa pratica idiota e la mattanza dei pedoni continua" , commenta il deputato. "Abbiamo allertato il sindaco di Pozzuoli affinché si verifichi subito l'accaduto e si agisca contro questo fenomeno che potrebbe trasformarsi in tragedia" , aggiunge Borrelli. Come spesso accade in sfide del genere, peraltro, il pericolo non è solo per chi vi si vuole cimentare, ma anche per il resto degli automobilisti e dei pedoni.