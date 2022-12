Il sindacato pronto a costituirsi parte civile nel processo contro le coop dei Soumahoro

Il sindacato Uiltucs è pronto a costituirsi parte civile nell’eventuale processo contro “Stiamo valutando assieme al nostro avvocato la possibilità di costituirsi parte civile nell'eventuale processo contro i vertici di Karibu e Aid ” afferma il segretario provinciale Gianfranco Cartisano, uno di quelli che per primi hanno denunciato quanto non andava nella gestione dell’accoglienza migranti nelle coop dei familiari dell’onorevole Soumahoro.

L’incarico già affidato ad un avvocato per seguire le vicende

Il sindacato Uiltucs ha affidato all’avvocato Renato Archidiacono l’incarico di approntare tutte le iniziative utili per tutelare, anche in sede penale, i diritti dei lavoratori iscritti. “Come è noto, Uiltucs Latina ha già da tempo segnalato a tutti gli enti preposti le molteplici e gravissime violazioni degli obblighi datoriali da parte della cooperativa Karibù e del Consorzio Aid, società coinvolte nelle indagini, in danno di numerosi lavoratori dipendenti della suddetta cooperativa, ed iscritti al nostro Sindacato – afferma Cartisano - Lavoratori che da moltissimo tempo non hanno percepito retribuzione alcuna. La Uiltucs Latina, a tutela dei propri iscritti, ha avviato tutte le doverose iniziative a tutela dei dipendenti di Karibù e Aid che si sono rivolti al nostro sindacato” .

In considerazione dei recenti sviluppi investigativi, il sindacato ha ritenuto opportuno ampliare la sfera della tutela dei dipendenti della cooperativa iscritti a Uiltucs anche nell’ambito del procedimento penale in ordine ai fatti in corso di accertamento. “D'altronde – spiega ancora Gianfranco Cartisano - i lavoratori hanno perso il posto a causa delle negligenze degli amministratori delle coop. Oltre al danno economico degli stipendi non pagati c'è anche la perdita del lavoro” .

Lunedì gli indagati davanti al gip

Gli uomini della guardia di finanza di Latina, coordinati dalla procura, stanno ora verificando le carte relative ai bilanci del 2020 e del 2021, nonché i conti di quest’ultimo anno delle cooperative Karibu e Consorzio Aid. Intanto lunedì mattina Marie Therese Mukamistindo, sua figlia Liliane Murekatete (compagna del deputato Aboubakar Soumahoro) e Michele Rukundo saranno interrogati dal gip Giuseppe Molfese.