Cos’è Crubik, il cornetto a forma di cubo che spopola in "Farmacia"

L'inventore ha giocato con l'assonanza del cubo di Rubik per creare un prodotto che va letteralmente a ruba: si chiama Crubik ed è un cubo-cornetto che ogni giorno la Farmacia del Cambio di Torino sforna in un numero massimo di 150 pezzi con la gente in coda per acquistarlo e fare colazione con un prodotto sicuramente unico.

Cos'è Crubik

Un cubo ripieno di crema pasticcera alla vaniglia dallo chef stellato Matteo Baronetto che non si aspettava tutto il successo degli ultimi tempi. " Ne sforniamo tra i 120 e i 150 al giorno, ed effettivamente li finiamo in pochissimo tempo ma la verità è che finiamo tutta la viennoiserie nell'arco della mattinata ", ha detto a Repubblica. In pratica, invece di addentare il classico cornetto si mangia questo cubo realizzato ad arte che spopola anche sul web, soprattutto sulle storie di Instagram. Chi non fosse habitué di Torino, deve sapere che il noto luogo dove si fa colazione ma si può anche pranzare, si chiama Farmacia del Cambio perché occupa i locali della storica Farmacia Bestente, nata nel 1833 accanto al glorioso Cambio, considerato tra i ristoranti più blasonati di Torino.

Quando fu realizzato

In realtà, però, questa genialata del cubo a colazione affonda le sue radici nel 2019 quando fu creato dal team di Baronetto che volle sperimentare la cottura di una base di un croissant all'interno degli stampini quadrati che solitamente si utilizzano per cibi salati. " Per me funzionava ", ha sottolineato Baronetto, spiegando che la forma considerata affascinante " ricorda un sampietrino di piazza Carignano, quindi aveva anche un significato particolare nel luogo in cui siamo. E poi era molto appagante come gusto, un guscio di sfogliato con una bella farcitura alla crema: nella mia testa non poteva non funzionare ". Complice la pandemia, però, il boom di Crubik si è avuto soltanto negli ultimi tempi con lunghe code fuori dalla Farmacia e numerose ordinazioni telefoniche di chi vuole iniziare la mattinata con cubo e cappuccino.