"Cotoletta di m***a", 14enne bullizzata nel liceo vip costretta a lasciare Roma

A lungo bullizzata nel liceo vip di Roma Nord, una 14enne è stata costretta ad abbandonare l'istituto e a fare ritorno a Milano: la denuncia arriva dai genitori della ragazzina, che hanno raccontato a "Repubblica" le persecuzioni messe in opera a danno della figlia da almeno 5 adolescenti.

La giovane era finita nel loro mirino, pare, per aver "osato" lasciare uno degli studenti che frequentano la stessa scuola. In seguito a quell'avvenimento, infatti, sarebbero iniziati gli episodi di bullismo ai danni della 14enne. Quattro mesi di tormenti quotidiani: "C'è puzza di m***, apriamo le finestre" diceva spesso qualcuno, mentre altri intonavano il coro "Milano in fiamme" . Risatine in classe, prese in giro e insulti pesanti sui social completavano l'opera, con frasi tipo "vai a mangiare la cotoletta" o "torna in quel posto di m***" .

Dopo essere stati messi al corrente di quanto stava accadendo, i genitori della vittima sono entrati in azione, puntando il dito contro i responsabili della "Rome International School", sita a breve distanza dalla Farnesina, per il fatto che nessuno "ha mosso un dito per tutelare nostra figlia" . La replica del liceo vip è stata ridicola, spiega la madre della giovane. "L'istituto ha scritto, in una relazione sui fatti accaduti, che quelle erano 'solo canzoni da stadio'" , dichiara la donna a Repubblica, "come se mia figlia non avesse compreso che, secondo loro, era tutto un gioco. Non è così. Lei è arrivata al punto di pensare di farla finita".

La decisione dell'istituto arriverà solo a settembre. "C’è un iter che si segue quando i genitori riferiscono lamentele alla scuola, ed è di tre livelli" , dichiara lo Chief education officer e garante del protocollo Daniel Jones. "Si sentono la famiglia, gli studenti, si coinvolgono i presidi e anche altri professionisti" , aggiunge, "noi siamo al terzo livello richiesto dai genitori alla metà di luglio. Valuteremo le azioni alla fine del procedimento e dobbiamo aspettare settembre".

Ma il procedimento previsto dal liceo vip non convince i genitori della ragazzina. "L’indagine si è basata su domande agli studenti di questo tipo: 'Le hai detto qualcosa?'" , spiega la madre. "Dodici su trentadue hanno detto che c'erano stati atti di bullismo, nove hanno negato, gli altri non si sa" , prosegue la donna. "I fatti ci sono stati, semplicemente a scuola non hanno proceduto come dovevano. L’ultimo report è stato vergognoso e scritto dal preside nell’ultimo giorno di scuola, nell’ultima ora".

La vittima di bullismo è già andata via da Roma, e attenderà l'esito delle valutazioni a settembre. Valutazioni decisamente tardive rispetto al momento in cui le persecuzioni erano state segnalate per la prima volta all'istituto, ovvero lo scorso febbraio. La 14enne si trasferirà a Milano insieme al fratello, anch'egli studente della Rome International School: per questo motivo, il padre dovrà fare la spola tra il capoluogo meneghino e la Capitale.

"Abbiamo sempre vissuto in giro per il mondo" , rivela la madre della vittima, "quando siamo arrivati dall’Irlanda ho iscritto i nostri due figli a una scuola internazionale perché così avrebbero ritrovato un percorso didattico già conosciuto negli anni".

La differenza con altri istituti del genere è tuttavia emersa con forza: "La scuola di Roma è frequentata da figli di calciatori, soubrette, politici e imprenditori" , prosegue la donna. "ma è giusto dire che ho incontrato anche mamme con la M maiuscola" . "A Dublino era la scelta di chi lavorava all’estero" , aggiunge, "l'altra sorpresa è stata che l’80% degli studenti è romano".