Crolla la gigantesca stella di Natale: danneggiata l'Arena di Verona

Durante le fasi di smontaggio, una parte dell'enorme stella di Natale tradizionalmente installata al di sopra dell'Arena di Verona per il periodo delle festività, è crollata e ha danneggiato una porzione delle gradinate di marmo. Subito dopo l'incidente la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per indagare sul reato di danneggiamento colposo, incaricando la polizia locale di disporre il sequestro del monumento.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, quando sono iniziate le operazioni di smontaggio della "stella di piazza Bra", così detta per il fatto che la testa della cometa poggia proprio sul selciato del piazzale, mentre la coda scavalca le gradinate dell'Arena finendo al suo interno. La scelta di effettuare i lavori proprio di lunedì non è casuale, dato che si tratta del giorno di chiusura al pubblico del celebre monumento e le fasi di disassemblamento si sarebbero potute quindi realizzare in tutta sicurezza.

Qualcosa, tuttavia, è andato storto in itinere. Stando alle informazioni circolate fino ad ora, il crollo sarebbe avvenuto mentre si tentava di sollevare la base della stella: la coda della cometa si è staccata, precipitando verso il basso e centrando alcuni gradini, che per questo sono rimasti danneggiati. La corsa della struttura d'acciaio si è fermata all'altezza della cavea, laddove, durante il periodo estivo, viene collocata la platea destinata ad accogliere il pubblico della stagione lirica.

I danni

Dopo il sequestro del monumento, sul posto sono giunti anche i tecnici comunali e gli esperti della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, con l'obiettivo di verificare i danni subiti dalla gradinata. Per il momento non è stata ancora fatta una stima precisa. Ci sarà il tempo per effettuare ulteriori valutazioni più approfondite, dato che l'Arena resterà chiusa al pubblico almeno per una settimana. Delle indagini si sta occupando il sostituto procuratore Alberto Sergi. "C'è stato un distacco della base che poggia all'interno dell'anfiteatro, la stessa è rotolata giù dagli spalti" , ha raccontato all'Ansa il soprintendente uscente Vincenzo Tinè, già trasferito a Padova.

La stella

La gigantesca stella di piazza Bra, per assemblare la quale vengono montati circa 2.500 bulloni, raggiunge un altezza di 70 metri, una lunghezza di 82 metri e un peso di oltre 78 tonnellate. Realizzata in acciaio, la struttura è stata realizzata dall'architetto Rinaldo Olivieri su idea di Alfredo Troisi. Nota in tutto il mondo per le dimensioni (essendo l'archi-scultura più grande del pianeta è finita nel Guinness dei primati) e per la spettacolarità della sua collocazione, la cometa viene allestita continuativamente dal 1984.