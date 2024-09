Crolla una palazzina nel Napoletano, si scava sotto le macerie. Morti due bimbi, salvi papà e figlio

Dalla pagina Facebook "Saviano non molla"

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Momenti di grande ansia e paura a Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina di due piani è crollata. Al momento non si hanno certezze sulla causa di quanto accaduto, ma sembra che tutto sia partito dall'esplosione di una bombola di gas nell'abitazione di una persona anziana (mentre una famiglia era residente al primo piano). Nel giro di pochi minuti è arrivata la notizia drammatica: una piccola di 4 anni è stata estratta morta. Poco dopo è stato rinvenuto privo di vita anche il corpo del fratellino di 6 anni.

Invece il padre e il figlio di 2 anni sono stati estratti vivi. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Santobono di Napoli; l'adulto, in gravi condizioni, al Cardarelli. Nei primi momenti i soccorritori avevano sentito provenire qualche voce. Ora si continua a scavare tra le macerie, alla ricerca di due persone. La speranza è quella di estrarre in vita anche la madre dei bambini e un'anziana che abitava al piano di sopra. Le operazioni proseguono a mano, nel tentativo di mettere in salvo i dispersi. Ovviamente si procede con estrema attenzione, per evitare spostamenti di macerie che potrebbero rivelarsi pericolosi per le persone ancora intrappolate.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 8 in Via Tappia, al civico numero 5. Sono impegnate anche le squadre Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco, specializzate in attività di soccorso tra le macerie in seguito a crolli dovuti a eventi sismici, esplosioni, dissesti statici e idrogeologici. A loro si aggiungono le unità cinofile. Anche diversi residenti si sono radunati sul posto, mostrandosi disponibili a offrire aiuto, ma per motivi di sicurezza e prudenza sono stati tenuti lontani dalle operazioni di soccorso. " Sembrava il botto di un aereo supersonico, ma abbiamo capito che era un crollo quando abbiamo visto levarsi una nuvola di polvere ", è la testimonianza di uno dei presenti riportata dall'Ansa.

#Napoli, esplosione e crollo dopo le 7 di un’abitazione di 2 piani a Saviano: i #vigilidelfuoco hanno recuperato padre e neonato in vita, i corpi purtroppo senza vita di altri due figli. In corso ricerca anche con cinofili della mamma e di un’altra signora [#22settembre 10:00] pic.twitter.com/XoDeQjLGZy — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2024

Anche Nello Musumeci sta seguendo gli sviluppi dell'episodio e sta vivendo con apprensione l'esito delle operazioni. " Al dolore per le vittime già recuperate si unisce la speranza di salvare le altre persone ancora sotto le macerie. In attesa di accertare le cause la memoria torna alla tragedia del 2021 a Ravanusa con il suo pesante bilancio ", ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

La mia preghiera e la mia vicinanza a chi non ce l’ha fatta, in particolare ai bimbi e alle famiglie colpite da questa tragedia. Grazie di cuore ai Vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso

Gli ha fatto eco, ministro per le Disabilità: "".