"Danneggiata, divelta e ricoperta di fango", vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto

Ancora una volta la targa dedicata a Norma Cossetto, studentessa italiana istriana che divenne vittima delle foibe dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 insignita nel 2005 dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria, è finita nel mirino dei vandali a Firenze.

Il raid è avvenuto all'interno del giardino a lei dedicato in viale Benedetto Croce a Sorgane, nella periferia sud-est del capoluogo toscano, nella notte di Natale. A denunciare il grave episodio è stato il Comitato 10 Febbraio, che ha lanciato un appello alle autorità parlando di un "atto vergognoso". "Per l'ennesima volta la targa è stata vandalizzata" , spiega il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio Silvano Olmi. "Chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza, e di ripristinare al più presto la targa dedicata a Norma Cossetto".

A parte il ripristino della lastra commemorativa della giovane catturata, torturata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti di Tito nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943, il comitato chiede una presa di posizione da parte di tutti. "Invitiamo le forze autenticamente democratiche a prendere posizione contro questa ennesima dimostrazione di ignoranza e di disprezzo per una martire delle foibe" , conclude infatti Olmi.

Dura la condanna da parte della Lega. "Ci siamo svegliati davanti a una bruttissima sorpresa: la targa dedicata a Norma Cossetto, collocata all’interno del Giardino Norma Cossetto, è stata nuovamente e vigliaccamente vandalizzata" , segnala la consigliera Barbara Nannucci. "Non solo la targa è stata danneggiata e divelta, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta" , aggiunge.