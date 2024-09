Derby ad alta tensione, guerriglia urbana tra tifosi di Genoa e Samp: feriti 3 agenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di altissima tensione a ridosso del derby tra Genoa e Sampdoria, valido per i Sedicesimi di Coppa Italia. Verso ora di pranzo si sono registrati i primi tafferugli tra i tifosi rivali, con tanto di caschi in testa, fuori dallo stadio di Marassi: lanci di spranghe, bastoni, bottiglie e fumogeni. Immediato l'intervento da parte di polizia e carabinieri, che si sono subito attivati per contenere gli animi. Il primo contatto è stato evitato proprio grazie all'intervento delle forze dell'ordine, che dalla mattina stavano presidiando la zona. Poi la situazione è degenerata e tre agenti sono rimasti feriti.

Non a caso in alcuni video diffusi sui social si notano anche le aggressioni nei confronti degli uomini in divisa. In tre hanno riportato contusioni a caviglie, gambe e ginocchia, dopo essere stati stati colpiti dalle spranghe, dalle bastonate e dal lancio di bottiglie di vetro. Gli agenti sono stati portati via in ospedale con l'ambulanza, soccorsi e sottoposti alle cure mediche del caso. Ad alzare la voce è Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, secondo cui l'episodio rappresenta " l’eterno ritorno della violenza tra tifoserie di calcio che ha reso la città cornice di episodi sconsiderati che nulla hanno a che vedere con lo sport ".

Pianese parla di " gruppi di delinquenti ", di " criminali travestiti da tifosi ", armati di mazze e bombe carta. Da qui la richiesta per la certezza della pena, considerando che forze dell'ordine e cittadini sono potenziali vittime di chi considera le partite di calcio come un pretesto per dare vita a delle pericolosissime guerriglie urbane. " Non possiamo più accettare che eventi di questa natura continuino a ripetersi. Chiediamo immediatamente un controllo meticoloso delle partite maggiormente a rischio che devono essere trattate con la massima attenzione ", è la richiesta avanzata dal segretario generale del sindacato. Secondo cui sarebbe necessario non solo chiudere i settori in cui si annidano le frange più estremiste, ma anche inasprire il daspo " per tutti coloro che continuano a portare la violenza dentro e fuori dagli stadi ".

A tutto ciò si aggiunge anche la beffa per i commercianti della zona: in molti hanno preferito chiudere anticipatamente le proprie attività rispetto all'orario usuale di chiusura. Una decisione inevitabile per evitare pericoli per i propri clienti, ma che genera un danno commerciale ed economico tutt'altro che indifferente.

Con il passare delle ore il tutto è tornato alla normalità.

Anche perché è stato disposto un massiccio spiegamento di, con decine di camionette della polizia posizionate lungo il perimetro del Ferraris e sorvoli dell'elicottero, proprio per garantire sicurezza e ordine pubblico.