"Devo far esplodere il Vaticano". Venti volanti e un elicottero per fermarlo

" Lasciatemi andare, devo fare esplodere questo camion in Vaticano ". Attimi di tensione ieri mattina a Roma per via di un 53enne che ha minacciato di voler far saltare in aria un furgone, a suo dire contenente tritolo, in Vaticano. Ci sono volute ben venti auto delle forze dell'ordine e un elicottero per fermalo dopo un inseguimento durato circa un'ora tra le strade della Capitale. L'autore della spregiudicata performance, già con precedenti di polizia, è stato fermato a pochi passi da piazza San Pietro. Ora si trova ristretto nel carcere di Regina Coeli con le accuse di evasione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamenti e porto di arma impropria. La scena del maxi inseguimento è stata immortalata con lo smartphone da alcuni passanti e il video condiviso sulla pagina Instagram "Divise nel cuore".

Il furto del camion

L'episodio risale alla mattinata di venerdì 18 agosto. Stando a quanto scrive Repubblica.it, attorno alle 7 di ieri, alcuni automobilisti hanno segnalato al 112 la presenza di uomo a piedi che, all'uscita 15 del Grande Raccordo Anulare, lanciava alcuni oggetti contro le vetture in transito. Si sarebbe accanito in particolar modo contro un'auto guidata da una donna. Intervenuta sul posto, la polizia stradale non è riusciuto a fermarlo. Alla vista degli agenti, infatti, lo sconosciuto si è dileguato ed è entrato in un autonoleggio da cui ha rubato un camion.

L'inseguimento

Salito a bordo del mezzo, l'uomo ha imboccato l'A24 per poi dirigersi verso la tangenziale ed entrare in città. Da lì è nato il maxi inseguimento per le vie della Capitale che ha impegnato 20 auto delle forze dell'ordine e persino un elicottero. Durante la folle corsa, il camion ha speronato anche tre vetture, due volanti della polizia e una di un civile. Gli agenti sono riusciti a fermarlo dopo aver esploso alcuni colpi di pistola in aria e all'indirizzo del furgone. Quando lo spregiudicato automobilista è uscito dall'abitacolo ha minacciato gli agenti farneticando di voler far esplodere il camion, a suo dire carico di tritolo, in Vaticano.

L'arresto

L'uomo, un 53enne originario di Guidonia, è stato bloccato a due passi da piazza San Pietro. Avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari per una precedente accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli in attesa di convalida del fermo. I reati che gli sono stati contestati sono di evasione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria. A bordo del camion rubato non è stata trovata del presunto esplosivo.