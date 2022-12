"Disattivazione impianto riscaldamento": i condomini a Roma finiscono al freddo

Stavolta non c'è alcuna distinzione tra i quartieri di Roma perché, in modo più o meno trasversale, in molti sono alle prese con problemi al riscaldamento domestico. La problematica non è dovuta alle nuove regole di quest'anno, nella Capitale i termosifoni sono regolarmente attivi dal 21 novembre: piuttosto, a causa di bollette non pagate, migliaia di famiglie si trovano adesso al freddo giorno e notte.

"Servizio già sospeso"

Da Marconi a Baldo degli Ubaldi e Monteverde Vecchio, in alcuni condomìni è emergenza. " Non potendo provvedere al saldo delle forniture passate la conseguenza porterà alla disattivazione dell'impianto di riscaldamento", si legge sulla portineria di una palazzina a Marconi. Come scrive IlMessaggero, tutto nasce dall'ultima assemblea di 10 giorni fa nella quale è stato palesato un debito addirittura di 150mila euro su fortiture pregresse non pagate. " Il servizio è già sospeso ", hanno denunciato alcuni cittadini al quotidiano romano. Altre testimonianze da via Enrico Fermi, nello stesso quartiere, spiegano di essere rimasti al freddo per conguagli mai estinti o perché alcuni amministratori di condominio non hanno pagato in tempo alcune rate che risalgono al 2021 e 2022.

Cosa succede a Roma Nord

I disagi, soprattutto per gli anziani, sono notevoli: anche la Capitale da alcune settimane è piombata in pieno autunno con piogge frequenti e temperature notture che scendono notevolmente. In casa, spesso, neanche l'ombra di un po' di calore. Anche nelle zone "in" come Baldo degli Ubaldi e Monteverde Vecchio, quartieri storici, la problematica è la stessa: nel primo caso per oltre 200 appartamenti i riscaldamenti non sono mai stati accesi (sempre a causa di debiti), nel secondo c'è stato un blocco degli impianti per debiti intorno a seimila euro che stanno lasciando al freddo 18 case. " Prima che arrivasse la stagione invernale, di fatto sono stati apposti i sigilli. Siamo rientrati degli ammanchi ma siamo stati costretti a cancellare il contratto e rifarne un altro con il risultato che ad oggi i tecnici devono ancora arrivare a togliere i sigilli" .

"Cinque condomini ogni 100"