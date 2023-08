Dispersa in Val Vigezzo, la turista milanese Alessia Protospataro è stata trovata morta

Dispersa dalla settimana scorsa in Val Vigezzo, la 49enne milanese Alessia Protospataro è stata trovata quest'oggi senza vita nell'alveo di un corso d'acqua. Terminano così le ricerche che andavano avanti dal 13 agosto. Purtroppo i peggiori timori si sono concretizzati.

La scomparsa e l'avvio delle ricerche

Alessia Protospataro stava soggiornando in un B&B di Domodossola e lo scorso 10 agosto aveva deciso di fare una camminata in alta Valle Vigezzo per raggiungere il Santuario della Madonna del Sangue. Una passeggiata dalla quale la donna non è più tornata. Alla sera, non vedendola rientrare nel B&B, il titolare della struttura ricettiva ha contattato le autorità locali per segnalare la situazione.

Subito dopo l'allarme lanciato dal gestore del B&B si sono attivati i soccorsi. Le spedizioni vere e proprie sono cominciate domenica 13 agosto, quando gli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno iniziato a setacciare la zona insieme al soccorso alpino e alla guardia di finanza.

Le autorità del posto hanno fatto il possibile per rintracciare la donna, ricostruendo i suoi spostamenti grazie ai dati forniti dal suo cellulare e le videocamere di sorveglianza presenti in alcune aree di passaggio. Grazie a ciò hanno saputo che Alessia Protospataro era salita su un convoglio delle Ferrovie Vigezzine, dirigendosi a Santa Maria Maggiore. Poi aveva preso la funivia della Piana a Prestinon, scendendo all'arrivo. Dopo, più nulla.

A un certo punto neppure il cellulare della 49enne è stato d'aiuto. Rimasto attivo fino al 12 agosto, dopo quella data è risultato staccato. Dallo smartphone non sono più partiti messaggi dal 10 agosto, quando Alessia Protospataro ha inviato l'ultimo Whatsapp a un amico. Le autorità sono quasi certe che il telefono abbia smesso di funzionare perché scarico.

Il ritrovamento

Questo pomeriggio, purtroppo, il tragico ritrovamento. La 49enne milanese, originaria di Teramo, è stata trovata morta. È stato un tecnico di soccorso alpino civile, che stava sorvolando l'area in elicottero, a individuare il cadavere. Il corpo di Alessia Protospataro era nell'alveo di un corso d'acqua, il rio Melezzo. Non sappiamo cosa possa esserle accaduto, ma l'ipotesi più probabile è che sia caduta durante la camminata. Il corso d'acqua l'avrebbe poi trascinata lungo il suo tragitto.

Sul caso la procura della Repubblica di Verbania ha deciso di aprire un fascicolo per avviare delle indagini finalizzate a comprendere che cosa sia accaduto alla donna.